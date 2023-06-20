Готовність 70% — стали відомі деталі про український ракетний комплекс "Сапсан"

Розробка продовжується, незважаючи на війну.

Український оперативно-тактичний ракетний комплекс "Сапсан" готовий на 65-70%. Про це розповів голова "Західноукраїнського об'єднання підприємств оборонно-промислового комплексу" Ігор Крол для програми Security Talks , інформує ZN.ua .

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Як відомо, "Сапсан" розробляється КБ "Південне" у кооперації з десятками українських оборонних підприємств. На даний момент його готовність можна оцінювати у 65-70%.

Для завершення розробки та закінчення виробництва всієї дослідної складової комплексу необхідно близько 500 млн. доларів, тобто понад 18 мільярдів гривень. При цьому "Сапсан" отримає дальність "400 кілометрів та більше".

За словами Крола, у довоєнний час Україна могла б виготовляти 20 ракет для ОТРК на рік. Наразі частина робіт виконується за кордоном, щоб убезпечити обладнання та людей від ракетних атак РФ .

Зазначимо, що саме підприємства асоціації "Західноукраїнське об'єднання підприємств ОПК" розробляють та виробляють головки самонаведення для ракет комплексів "Сапсан" та "Гром-2".