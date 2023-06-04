Ердоган оголосив склад нового уряду: які зміни можуть чекати на країну

Третє десятиліття лідера на посаді може призвести до переходу до ортодоксальної економічної політики.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган оголосив про створення нового кабінету міністрів після пишної церемонії інавгурації в суботу, ознаменувавши початок свого третього десятиліття на посаді призначеннями, які мають натякати на рух до ортодоксальної економічної політики та потужної дипломатії, пише The Guardian, інформує ZN.ua .

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Промова Ердогана під час присяги відзначилась більш об’єднуючою тональністю на відміну від більшої частини його кампанії.

«Ми приймемо всі 85 мільйонів людей Туреччини незалежно від їхніх політичних поглядів, коріння чи віросповідання», — сказав він.

На інавгурації були присутні глави держав, у тому числі президент Венесуели Ніколас Мадуро, президент Азербайджану Ільхам Алієв, прем'єр-міністр Пакистану Шехбаз Шаріф і прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян.

Також був присутній генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, який, як повідомляється, перебуває в Туреччині, щоб натиснути на Анкару дати дозвіл Швеції якомога швидше приєднатися до організації.

Ердоган, чиє переобрання було підтримане новою жорсткою правою коаліцією в турецькому парламенті, неодноразово звинувачував Швецію у переховуванні ворожих до турецької держави курдських бойовиків,.

У нещодавньому інтерв’ю CNN він говори, що Туреччина «не може прихильно дивитися на членство Швеції в НАТО», на тлі зростаючих вимог щодо членства Швеції з боку Білого дому, зокрема під час вітальної телефонної розмови з Джо Байденом.

Минулого тижня президент Туреччини переміг на виборах у другому турі з 52,18%, його суперник Кемаль Кілічдароглу набрав 47,82%.

Перестановки в кабінеті міністрів, а також повернення до його складу поважного економіста Мехмета Шімшека дають ознаки потенційного нового напрямку правління Ердогана. Його попередні п’ять років відзначалися більш неортодоксальною економічною політикою.

Рішення призначити міністром закордонних справ замість штатного дипломата Мевлюта Чавушоглу Хакана Фідана, багаторічного керівника Національної розвідувальної організації Туреччини, ймовірно свідчить про майбутні потенційні зміни в стилі зовнішніх відносин Туреччини.

Фідан упродовж 13 років очолював Массачусетський технологічний інститут і нещодавно мав зустрічі в Москві зі своїми російськими, іранськими та сирійськими колегами щодо конфлікту в Сирії.

«Він мій охоронець таємниці, він охоронець державної таємниці», — якось сказав Ердоган про Фідана.

Новим міністром оборони Туреччини став Яшар Гюлер, колишній начальник штабу збройних сил. Він змінив на посаді Хулусі Акараміністра, який тривалий час її обіймав і керував серією війн та іноземних інтервенцій під керівництвом Ердогана.

Ердоган також замінив міністра внутрішніх справ, прихильника жорсткої лінії Сулеймана Сойлу, призначивши на його місце губернатора Стамбула Алі Єрлікая.

Хоча нові чиновники контролюють зовнішню політику та безпеку Туреччини, очікується, що перестановка не матиме серйозного впливу на підхід країни до низки криз за кордоном, включаючи вторгнення Росії в Україну та протистояння, в якому Ердоган відмовляється схвалити рішення про вступ Швеції до Організації Північноатлантичного договору.

Про рішення Ердогана призначити Мехмета Шімшека міністром фінансів у вітчизняній та фаховій пресі писали ще до його оголошення, і очікується, що цей крок заспокоїть ринки, оскільки під час інавгурації Ердогана турецька ліра досягла нового мінімуму, торгуючись близько 21 за долар.

Призначення Шимшека разом із потенційним новим головою турецького центрального банку дають попередні ознаки того, що Ердоган може бути готовий відмовитися від частини свого контролю над центральним банком, а також зробити ставку на приборкання інфляції.

Деякі оглядачі вважають, що, хоча призначення Шимшека віталося, справжнім випробуванням стане те, яку політику провадитиме новий кабінет.

Ліам Піч з Capital Economics написав, що призначення Шимшека в кабінет дає обнадійливі ознаки того, що президент Ердоган пом'якшить свою економічну політику.

«Але все ще є питання щодо того, чи збираються політики почати повноцінне повернення до ортодоксії», — зауважив

До запровадження президентської системи Шімшек обіймав посаду віце-прем’єр-міністра Ердогана, а також міністра фінансів. Раніше упродовж семи років він працював в інвестиційній компанії Merrill Lynch, упродовж нетривалого часу —в UBS на Уолл-стріт, а також на посаді головного економіста посольства США в Анкарі.

Його відхід з уряду також означав явний відхід від традиційної економіки. З 2018 року в Туреччині було чотири різних глави центрального банку. За цей період турецька ліра різко впала, у тому числі лише за один рік втративши понад половину своєї вартості відносно долара.

Стрімка інфляція прийшла в тандемі з кризою вартості життя, яка вразила більшість громадян Туреччини. Неофіційна група дослідження інфляції ENAG підрахувала річну інфляцію в Туреччині на рівні 105,19% із помітним зростанням цін на продукти харчування.

Повний склад нового уряду Туреччини