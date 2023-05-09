"Слуга народу" Трубіцин, який вимагав хабарі, потрапив у розшук за крадіжку цінних книг у Вірменії - нардеп

Депутат від "Слуги народу" Владислав Трубіцин, якого підозрюють в отриманні хабаря в 1,39 млн гривень за розміщення торгівельних точок у Києві, потрапив у розшук в Єревані за крадіжку цінних книг з Національної бібліотеки Вірменії.

Про це повідомив нардеп Володимир Ар'єв у Facebook, інформує Апостроф.

"Після того, як я написав про кримінальні пригоди депутата Київради від Слуг Народу Владислава Трубіцина, виявилось, що шлейф дріб’язкових злочинів тягнеться за ним щонайменше 19 років. Так, зараз він під слідством в НАБУ за отримання хабаря у 1,39 млн гривень за "рішалово" для розміщення дрібних торгівельних точок у Києві, але раніше у нього і можливостей було менше. 10 років тому проти нього з подільниками відкрили кримінальну справу у Єревані за крадіжку цінних книг з Національної бібліотеки Вірменії", - розповідає Ар'єв.

За словами нардепа, це не єдині кримінальні справи де Трубіцин проходить обвинуваченим.

"У 2004 Трубіцин перебував під слідством і судом в Ізюмі Харківської області за підробку посвідчення інспектора з енергонагляду. З цим посвідченням його затримали на Ізюмському ринку… Судячи з рішення суду, Трубіцин зміг вирішити питання і його "на перший раз" відпустили без вироку", - зазначає Володимир Ар'єв.

Ар'єв звертає увагу, що попри всі кримінальні справи, Трубіцин є головою комісії Київради з питань підприємництва і благоустрою, не дивлячись на всі спроби його відсторонити.

"Трубіцин є близьким до керівника ОП Єрмака і його заступника Татарова. Він досі є головою комісії Київради з питань підприємництва і благоустрою. І попри спроби депутатів Київради відсторонити Трубіцина, він залишився на посаді, незважаючи на нову спробу витрусити на Оболоні чергового хабаря, про який вже пишуть у ЗМІ... Сподіваюсь, тепер НАБУ і ВАКС не будуть його відпускати, як це зробив Ізюмський суд", - резюмував Ар'єв.


Іван Троянов, Апостроф





Интересные новости
З російського полону повернули 45 захисників “Азовсталі” (фото)З російського полону повернули 45 захисників “Азовсталі” (фото)
В Україні та Азербайджані мінні поля відбирають сотні життівВ Україні та Азербайджані мінні поля відбирають сотні життів
Саміт G20 у 2024 році відбудеться у Ріо-де-ЖанейроСаміт G20 у 2024 році відбудеться у Ріо-де-Жанейро
Вірю, що скоро ми побачимо кінець російської агресії в Україні – ДудаВірю, що скоро ми побачимо кінець російської агресії в Україні – Дуда
Росія не здатна захистити свою залізницю – британська розвідкаРосія не здатна захистити свою залізницю – британська розвідка
Блок рекламы


Похожие новости
Мешканка Київщини впізнала росіянина, який згвалтував її під час окупаціїМешканка Київщини впізнала росіянина, який згвалтував її під час окупації
7 років тюрми отримав мешканець Бахмуту, який наводив вогонь ворога на позиції ЗСУ – СБУ7 років тюрми отримав мешканець Бахмуту, який наводив вогонь ворога на позиції ЗСУ – СБУ
У Швеції заочно заарештували праворадикального політика, який палить КораниУ Швеції заочно заарештували праворадикального політика, який палить Корани
The Guardian: Удар безпілотниками по Кремлю міг здійснити оператор, який не працює на жоден урядThe Guardian: Удар безпілотниками по Кремлю міг здійснити оператор, який не працює на жоден уряд
Ексдиректор ДПЗКУ, який розтратив 60 млн доларів, уклав угоду зі слідством та заплатив штраф 17 тис гривеньЕксдиректор ДПЗКУ, який розтратив 60 млн доларів, уклав угоду зі слідством та заплатив штраф 17 тис гривень
Судитимуть правоохоронця, який на Прикарпатті переправляв ухилянтів через кордон – ДБРСудитимуть правоохоронця, який на Прикарпатті переправляв ухилянтів через кордон – ДБР
«Маски-шоу стоп». В Раді зареєстрували законопроєкт, який забороняє вилучати техніку«Маски-шоу стоп». В Раді зареєстрували законопроєкт, який забороняє вилучати техніку
Ірландія передала Хорватії підозрюваного у воєнних злочинах серба, який переховувався 16 роківІрландія передала Хорватії підозрюваного у воєнних злочинах серба, який переховувався 16 років
Катастрофа на ЗАЕС можлива у будь-який момент — директор МАГАТЕКатастрофа на ЗАЕС можлива у будь-який момент — директор МАГАТЕ
Внаслідок зіткнень у Нагірному Карабаху загинули солдати Вірменії та АзербайджануВнаслідок зіткнень у Нагірному Карабаху загинули солдати Вірменії та Азербайджану
Последние новости
Подгружаем последние новости