"Слуга народу" Трубіцин, який вимагав хабарі, потрапив у розшук за крадіжку цінних книг у Вірменії - нардеп

Депутат від "Слуги народу" Владислав Трубіцин, якого підозрюють в отриманні хабаря в 1,39 млн гривень за розміщення торгівельних точок у Києві, потрапив у розшук в Єревані за крадіжку цінних книг з Національної бібліотеки Вірменії.

Про це повідомив нардеп Володимир Ар'єв у Facebook, інформує Апостроф .

"Після того, як я написав про кримінальні пригоди депутата Київради від Слуг Народу Владислава Трубіцина, виявилось, що шлейф дріб’язкових злочинів тягнеться за ним щонайменше 19 років. Так, зараз він під слідством в НАБУ за отримання хабаря у 1,39 млн гривень за "рішалово" для розміщення дрібних торгівельних точок у Києві, але раніше у нього і можливостей було менше. 10 років тому проти нього з подільниками відкрили кримінальну справу у Єревані за крадіжку цінних книг з Національної бібліотеки Вірменії", - розповідає Ар'єв.

За словами нардепа, це не єдині кримінальні справи де Трубіцин проходить обвинуваченим.

"У 2004 Трубіцин перебував під слідством і судом в Ізюмі Харківської області за підробку посвідчення інспектора з енергонагляду. З цим посвідченням його затримали на Ізюмському ринку… Судячи з рішення суду, Трубіцин зміг вирішити питання і його "на перший раз" відпустили без вироку", - зазначає Володимир Ар'єв.

Ар'єв звертає увагу, що попри всі кримінальні справи, Трубіцин є головою комісії Київради з питань підприємництва і благоустрою, не дивлячись на всі спроби його відсторонити.

"Трубіцин є близьким до керівника ОП Єрмака і його заступника Татарова. Він досі є головою комісії Київради з питань підприємництва і благоустрою. І попри спроби депутатів Київради відсторонити Трубіцина, він залишився на посаді, незважаючи на нову спробу витрусити на Оболоні чергового хабаря, про який вже пишуть у ЗМІ... Сподіваюсь, тепер НАБУ і ВАКС не будуть його відпускати, як це зробив Ізюмський суд", - резюмував Ар'єв.