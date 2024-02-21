Фото дня: польські фермери пробили чергове дно, звернувшись по допомогу до Путіна

У вівторок, 20 лютого, польські фермери, що протестують, наочно показали, звідки насправді ростуть ноги в серії антиукраїнських протестів.

Відповідне фото опублікувало видання wyborcza, інформує Апостроф.

На одному з тракторів було побачити прапор СРСР із серпом і молотом та посланням, адресованим російському диктатору Путіну.

Фото: Grzegorz Celejewski / Agencja Wyborcza.pl

" Путін розберися з Україною, і з Брюсселем, і з нашим урядом ", - було написано на плакаті, що дуже нагадує знамените "запрошення" "Путін введи війська".


Олексій Руденко, Олексій Руденко, Апостроф





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