Проросійського молдовського політика-олігарха засудили до 15 років за гратами

Суд виніс рішення заочно, оскільки він переховується за кордоном.

Апеляційний суд Кишинева залишила в силі вирок проросійському депутатові-втікачеві, лідерові партії «Шор» Ілану Шору, повідомляє Newsmaker із посиланням на голову парламентської юридичної комісії, депутатку від партії «Дія та солідарність» (PAS) Олесю Стамате, інформує ZN.ua.

Проросійського молдовського політика-олігарха засудили до 15 років за гратами
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За словами Стамате, Шора засудили до 15 років в'язниці та конфіскації майна на 5 млрд леїв.

Стамате не уточнила, про яку справу проти Шора йдеться, але зауважила, що рішення Апеляційної палати є остаточним.

«Правосуддя нарешті перемогло в нашій країні. Апеляційна палата засудила Шора до 15 років ув'язнення. Де б він не відбував покарання, в Ізраїлі чи Молдові, все заарештоване майно тепер конфіскують на користь держави — це 5 млрд леїв», — написала Стамате.

Депутатка додала, що йдеться лише про одну справу проти Шора, тож суди продовжать роботу і ухвалять рішення стосовно інших справ проти олігарха.

Затриманого у травні 2015 року проросійського політика Ілана Шора засудили у 2017 році до семи з половиною років ув'язнення за шахрайство та відмивання грошей. Вирок не набрав чинності, оскільки його було оскаржено в Апеляційній палаті.

Згідно з заявами прокурорів, Шор є одним з основних учасників і бенефіціаром крадіжки мільярда доларів із банківської системи Молдови у 2014 році разом із іншим олігархом-втікачем Владіміром Плахотнюком.

Шор втік із Молдови у червні 2019 року і переховується в Ізраїлі. Перебуваючи за кордоном, він двічі — у 2019 та 2021 роках — обирався депутатом парламенту за списками однойменної партії.

У жовтні минулого року Міністерство фінансів США наклало санкції на Шора, заявивши, що він координував дії з представниками інших олігархів для створення політичних заворушень у Молдові і отримав підтримку Росії, а також працював у червні « московськими організаціями, щоб підірвати прагнення Молдови приєднатися до Європейського Союзу.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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