ВМС ЗСУ прийняли до свого складу малий катер "Буча"
Його було закладено ще 2019-го року.
Український флот прийняв до свого складу новий малий броньований артилерійський катер. В інформаційному агентстві міністерства оборони України АрміяInform
Повідомляється, що бронекатер успішно вже пройшов усі етапи заводських та державних випробувань. На катері сучасне навігаційне і радіолокаційне обладнання та озброєння для ураження цілей противника.
Головне призначення малих броньованих артилерійських катерів – патрулювання в ближній морській зоні, в річках та лиманах. Також захист важливих об’єктів морської та річкової інфраструктури та прибережної зони України й протидія імовірним висадкам десантних засобів противника на узбережжя.
МБАК "Буча" має стати флагманом київського дивізіону річкової флотилії. Його почали будувати у 2019 році. Тоді повідомлялось, що виробництво катера на замовлення міністерства оборони України триватиме чотири місяці, проте у грудні 2020 року всі роботи були призупинені. Для майбутнього МБАКу сформували корпус, але збирання не починали.