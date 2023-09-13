Російського чиновника не пустили в Данію

Чиновника завернули в аеропорту.

Заступнику міністра охорони здоров'я Росії Олєга Салагая відмовили у в'їзді в Данію, пише POLITICO, інформує ZN.ua.

Російського чиновника не пустили в Данію
© Pexels

Чиновник планував взяти участь у нараді Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), яка проходить у данській столиці, але його розвернули просто в аеропорту.

«На цьому заході мав бути присутній державний секретар і заступник міністра охорони здоров’я Салагай. Однак в аеропорту Каструп йому було відмовлено у в’їзді до Данії», – написало посольство Росії в Данії в Telegram.

Дипвідомство засудило інцидент і вимагає вибачень від влади Данії.

Данські ЗМІ повідомили, що МЗС країни розслідує цю справу .

Конференція ВООЗ проходить у Копенгагені з 12 по 14 вересня.

Відмова сталася на тлі суперечки між Данією та Росією щодо кількості чиновників, які працюють у посольствах кожної з країн.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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