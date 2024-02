Рінкевичс про допомогу Києву з боку ЄС: "Ми підводимо Україну, ми підводимо самих себе"

Латвійський лідер закликав "діяти негайно".

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс наголосив на важливості нарощування постачання військової допомоги для України. Про це він написав у своєму Twitter , інформує ZN.ua .

"Так бачить нинішню підтримку України Заходом один із найкращих латвійських карикатуристів Гатіс Шлюка. На жаль, він правий. Ми підводимо Україну, ми підводимо самих себе. Ми повинні діяти негайно", – зазначив Рінкевичс.