Рінкевичс про допомогу Києву з боку ЄС: "Ми підводимо Україну, ми підводимо самих себе"

Латвійський лідер закликав "діяти негайно".

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс наголосив на важливості нарощування постачання військової допомоги для України. Про це він написав у своєму Twitter , інформує ZN.ua .

© EPA-EFE/OLIVIER MATTHYS

"Так бачить нинішню підтримку України Заходом один із найкращих латвійських карикатуристів Гатіс Шлюка. На жаль, він правий. Ми підводимо Україну, ми підводимо самих себе. Ми повинні діяти негайно", – зазначив Рінкевичс.

This is how one of the best Latvian cartoonists Gatis ???ka sees the currrent Western support for Ukraine. Unfortunately, he is right. We are failing Ukraine, we are failing ourselves. We must act now #StandWithUkraine pic.twitter.com/GUZwX9Lwn6 — Edgars Rink?vi?s (@edgarsrinkevics) February 20, 2024

Раніше президент Чехії Петер Павел у Мюнхені на "Українському ланчі", організованому Фондом Пінчука заявляв, що Прага знайшла 800 тисяч снарядів для України, але потребує фінансування, щоб отримати їх і переправити Україні.