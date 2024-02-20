Рінкевичс про допомогу Києву з боку ЄС: "Ми підводимо Україну, ми підводимо самих себе"

Латвійський лідер закликав "діяти негайно".

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс наголосив на важливості нарощування постачання військової допомоги для України. Про це він написав у своєму Twitter, інформує ZN.ua.

Рінкевичс про допомогу Києву з боку ЄС:
© EPA-EFE/OLIVIER MATTHYS

"Так бачить нинішню підтримку України Заходом один із найкращих латвійських карикатуристів Гатіс Шлюка. На жаль, він правий. Ми підводимо Україну, ми підводимо самих себе. Ми повинні діяти негайно", – зазначив Рінкевичс.

This is how one of the best Latvian cartoonists Gatis ???ka sees the currrent Western support for Ukraine. Unfortunately, he is right. We are failing Ukraine, we are failing ourselves. We must act now #StandWithUkraine pic.twitter.com/GUZwX9Lwn6

— Edgars Rink?vi?s (@edgarsrinkevics) February 20, 2024

Раніше президент Чехії Петер Павел у Мюнхені на "Українському ланчі", організованому Фондом Пінчука заявляв, що Прага знайшла 800 тисяч снарядів для України, але потребує фінансування, щоб отримати їх і переправити Україні.


Михайло Яровенко, ZN.ua





Интересные новости
У ЄС готові подякувати Карлсону за інтерв'ю з Путіним, але за однієї умовиУ ЄС готові подякувати Карлсону за інтерв'ю з Путіним, але за однієї умови
Персонал ЗАЕС скоротився вдвічі – гендиректор МАГАТЕ ГроссіПерсонал ЗАЕС скоротився вдвічі – гендиректор МАГАТЕ Гроссі
Російська армія знову застосувала отруйні речовини на фронті – ТарнавськийРосійська армія знову застосувала отруйні речовини на фронті – Тарнавський
Ми готові постачати в Україну найновіше покоління озброєнь – прем’єр ФранціїМи готові постачати в Україну найновіше покоління озброєнь – прем’єр Франції
Держдеп США: Ми вітатимемо контакти між Туреччиною та Росією, якщо це допоможе припинити зловмисну діяльність КремляДерждеп США: Ми вітатимемо контакти між Туреччиною та Росією, якщо це допоможе припинити зловмисну діяльність Кремля
Блок рекламы


Похожие новости
МЗС Чехії: Союзники не повинні допустити, щоб Росія вкрала всю УкраїнуМЗС Чехії: Союзники не повинні допустити, щоб Росія вкрала всю Україну
Ми готові постачати в Україну найновіше покоління озброєнь – прем’єр ФранціїМи готові постачати в Україну найновіше покоління озброєнь – прем’єр Франції
Макрон: Росії не слід розраховувати на будь-яку втому з боку європейців у підтримці УкраїниМакрон: Росії не слід розраховувати на будь-яку втому з боку європейців у підтримці України
Італійський сенатор назвав війну РФ "геноцидною" та закликав збільшити військову допомогу УкраїніІталійський сенатор назвав війну РФ "геноцидною" та закликав збільшити військову допомогу Україні
ОАЕ надали критичну допомогу Україні – ЗеленськийОАЕ надали критичну допомогу Україні – Зеленський
Якщо ми не хочемо підкорятися Росії, у нас немає іншого вибору, окрім як підтримати Україну – ПавелЯкщо ми не хочемо підкорятися Росії, у нас немає іншого вибору, окрім як підтримати Україну – Павел
ЗМІ: Прем’єрка Литви планує відвідати Україну з багатоденним візитомЗМІ: Прем’єрка Литви планує відвідати Україну з багатоденним візитом
Брінк: Війна в Україні дає Києву змогу швидше рухатися до НАТОБрінк: Війна в Україні дає Києву змогу швидше рухатися до НАТО
У Пентагоні відреагували на повідомлення про скорочення поставок снарядів в УкраїнуУ Пентагоні відреагували на повідомлення про скорочення поставок снарядів в Україну
Директор Інституту демографії: Сподіваємося, що зможемо повернути в Україну половину військових мігрантівДиректор Інституту демографії: Сподіваємося, що зможемо повернути в Україну половину військових мігрантів
Последние новости
Подгружаем последние новости