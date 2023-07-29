Окупанти не пустили експертів МАГАТЕ на дахи реакторів ЗАЕС та машинні зали

Експерти МАГАТЕ розповіли, що побачили під час перевірки території.

Група МАГАТЕ під час візиту на ЗАЕС під час обходу периметра дільниці підтвердила наявність мін, помічених 23 липня. Група оглянула корпус реакторного блоку №5, басейн витримки та парогенератор. Проте експертам було відмовлено у доступі до дахів реакторів ЗАЕС та їх машинних залів. Про це йдеться у звіті МАГАТЕ, інформує ZN.ua .

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Фахівці МАГАТЕ також побували в районі градирні та запірної заслінки скидного каналу прилеглої ЗТЕС. Під час обходу група не побачила ані мін, ані вибухових речовин. Проте група не змогла підійти до воріт ставка-охолоджувача, щоб побачити, як просувається будівництво додаткового бар'єру. Група була проінформована про те, що будівництво завершено, але доступ не було дозволено.

Генеральний директор Гроссі ще раз наголосив на винятковій важливості дотримання п'яти основних принципів захисту ЗАЕС, які він встановив 30 травня в Раді Безпеки ООН , заявивши, що не повинно бути жодних нападів з боку або проти станції і що вона повинна не використовуватися як склад або база для важкого озброєння – реактивних систем залпового вогню, артилерійських систем та боєприпасів, танків.

«Підвищення ризику воєнних дій поблизу Запорізької АЕС може потенційно поставити під загрозу ядерну безпеку на цьому великому об'єкті. Я закликаю всі сторони утримуватися від будь-яких дій, які можуть призвести до ядерної аварії з потенційними наслідками для здоров'я населення та довкілля», - заявив генеральний директор Гроссі.

«Зараз як ніколи необхідно суворо дотримуватись цих п'яти основних принципів, покликаних забезпечити захист найбільшої в Європі атомної електростанції. В інтересах усіх має бути запобігання ядерній аварії», - сказав він.