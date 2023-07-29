Окупанти не пустили експертів МАГАТЕ на дахи реакторів ЗАЕС та машинні зали

Експерти МАГАТЕ розповіли, що побачили під час перевірки території.

Група МАГАТЕ під час візиту на ЗАЕС під час обходу периметра дільниці підтвердила наявність мін, помічених 23 липня. Група оглянула корпус реакторного блоку №5, басейн витримки та парогенератор. Проте експертам було відмовлено у доступі до дахів реакторів ЗАЕС та їх машинних залів. Про це йдеться у звіті МАГАТЕ, інформує ZN.ua.

Окупанти не пустили експертів МАГАТЕ на дахи реакторів ЗАЕС та машинні зали
© Getty Images

Фахівці МАГАТЕ також побували в районі градирні та запірної заслінки скидного каналу прилеглої ЗТЕС. Під час обходу група не побачила ані мін, ані вибухових речовин. Проте група не змогла підійти до воріт ставка-охолоджувача, щоб побачити, як просувається будівництво додаткового бар'єру. Група була проінформована про те, що будівництво завершено, але доступ не було дозволено.

Генеральний директор Гроссі ще раз наголосив на винятковій важливості дотримання п'яти основних принципів захисту ЗАЕС, які він встановив 30 травня в Раді Безпеки ООН, заявивши, що не повинно бути жодних нападів з боку або проти станції і що вона повинна не використовуватися як склад або база для важкого озброєння – реактивних систем залпового вогню, артилерійських систем та боєприпасів, танків.

«Підвищення ризику воєнних дій поблизу Запорізької АЕС може потенційно поставити під загрозу ядерну безпеку на цьому великому об'єкті. Я закликаю всі сторони утримуватися від будь-яких дій, які можуть призвести до ядерної аварії з потенційними наслідками для здоров'я населення та довкілля», - заявив генеральний директор Гроссі.

«Зараз як ніколи необхідно суворо дотримуватись цих п'яти основних принципів, покликаних забезпечити захист найбільшої в Європі атомної електростанції. В інтересах усіх має бути запобігання ядерній аварії», - сказав він.


Оксана Лебедина, ZN.ua





Интересные новости
Теракт в Оленівці не був спричинений ракетою HIMARS – ООНТеракт в Оленівці не був спричинений ракетою HIMARS – ООН
Безкоштовна роздача іноземних активів російським олігархам може зміцнити владу Путіна – BloombergБезкоштовна роздача іноземних активів російським олігархам може зміцнити владу Путіна – Bloomberg
Байден: Це не просто війна, Росія вчиняє звірства, вони на цьому зосереджуютьсяБайден: Це не просто війна, Росія вчиняє звірства, вони на цьому зосереджуються
Посол Естонії в НАТО закликав не нав'язувати українцям темпи контрнаступуПосол Естонії в НАТО закликав не нав'язувати українцям темпи контрнаступу
Путін обговорить Україну з лідерами африканських країн – ЗМІПутін обговорить Україну з лідерами африканських країн – ЗМІ
Блок рекламы


Похожие новости
Окупанти проводять ремонтні роботи на п'ятому енергоблоці ЗАЕС – МАГАТЕОкупанти проводять ремонтні роботи на п'ятому енергоблоці ЗАЕС – МАГАТЕ
Окупанти викрадають дітей, щоб знищити наступне покоління захисників України — СіммонсОкупанти викрадають дітей, щоб знищити наступне покоління захисників України — Сіммонс
Окупанти намагаються отримати особисті дані українських військових — ГенштабОкупанти намагаються отримати особисті дані українських військових — Генштаб
Для примусової паспортизації окупанти застосовують батіг і пряник – ГенштабДля примусової паспортизації окупанти застосовують батіг і пряник – Генштаб
27 липня запустили по Україні три ракети, щонайменше, одна влучила в ціль – Генштаб27 липня запустили по Україні три ракети, щонайменше, одна влучила в ціль – Генштаб
Окупанти закривають доступ на Арабатську стрілкуОкупанти закривають доступ на Арабатську стрілку
Енергоблок №4 ЗАЕС перевели у "гарячий зупин", грубо порушивши вимоги до експлуатації – ЕнергоатомЕнергоблок №4 ЗАЕС перевели у "гарячий зупин", грубо порушивши вимоги до експлуатації – Енергоатом
Окупанти атакували порт "Рені" дронами-камікадзе: що відомоОкупанти атакували порт "Рені" дронами-камікадзе: що відомо
Окупанти прагнуть витіснити ЗСУ за бар’єрний рубіж річки Оскіл у Харківській області: картаОкупанти прагнуть витіснити ЗСУ за бар’єрний рубіж річки Оскіл у Харківській області: карта
Окупанти модернізували деякі види ракет — ГУРОкупанти модернізували деякі види ракет — ГУР
Последние новости
Подгружаем последние новости