Бійці російських спецслужб відбирають у працівників ЗАЕС готівку і телефони – навіщо

Примушують до співпраці.

Росгвардійці та ФСБ-шники погрозами та шантажем примушують до співпраці працівників Запорізької атомної електростанції. Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомив на своїй сторінці у Facebook, інформує ZN.ua.

Бійці російських спецслужб відбирають у працівників ЗАЕС готівку і телефони – навіщо
© Getty Images

Російські особісти вдаються і до інших засобів впливу на українських фахівців-атомників – вони їх б'ють, відбирають в них готівку, кошти з банківських карток, вилучають мобільні телефони.

У Генштабі кажуть, що у тимчасово захопленому місті Енергодар Запорізької області окупанти посили репресії проти працівників ЗАЕС, які відмовляються співпрацювати та укладати контракти з російською окупаційною адміністрацією. Натомість українці продовжують чинити опір: не виходять на роботу, саботують виконання рішень окупаційної адміністрації тощо. Саме до таких працівників загарбники і застосовують засоби психологічного та фізичного впливу.


Іван Шевчук, ZN.ua





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