Повітряні сили ліквідували над Одесою дев'ять ракет, летіло вдвічі більше

Одещину атакували п’ятьма видами ракет.

В ніч на неділю, 23 липня, російські війська знову атакували Одеську область. При цьому цього разу нападники застосували 19 ракет п’яти різних типів, повідомили вранці в Повітряних силах України, інформує ZN.ua.

Повітряні сили ліквідували над Одесою дев'ять ракет, летіло вдвічі більше
© Нацполіція України

Так, по Одещині запустили:

  • п’ять крилатих ракет «Онікс» з берегового ракетного комплексу «Бастіон» (Крим);
  • три крилаті ракети повітряного базування Х-22 – пуски здійснювались з літаків Ту-22МЗ (акваторія Чорного моря);
  • чотири крилаті ракети морського базування «Калібр», запущені, імовірно, з підводного човна (акваторія Чорного моря);
  • п’ять крилатих ракет наземного базування «Іскандер-К» (Крим);
  • дві балістичні ракети «Іскандер-М» (Крим).

Силами та засобами повітряної оборони вдалось знищити дев’ять повітряних цілей — чотири крилаті ракети морського базування «Калібр» та п’ять крилатих ракет наземного базування «Іскандер-К».

Також в командуванні ПС ЗСУ додали, що за поточну та минулу добу авіація Повітряних Сил завдала більше 15 авіаційних ударів по місцях зосередження техніки та особового складу окупантів.

В ніч на неділю серйозного ракетного обстрілу зазнала Одеса. Ракети пошкодили та зруйнували об’єкти цивільної інфраструктури, багатоповерхівки та приватні житлові будинки, а також автомобілі. Відомо на разі, що внаслідок ворожого обстрілу загинула людина та 22 – поранено, з них – 4 дитини


Ірина Знась, ZN.ua





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