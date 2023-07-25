Енергоблок №4 ЗАЕС перевели у "гарячий зупин", грубо порушивши вимоги до експлуатації – Енергоатом

Глава "Енергоатому" звернувся до ОГП та МЗС через протиправні дії окупаційної адміністрації станції.

Встановлене Росією так зване керівництво тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції все ж домоглося переведення енергоблоку №4 у стан "гарячий зупин" у понеділок, 24 липня. Відповідний наказ окупантів виконали всупереч вимогам Державної інспекції ядерного регулювання України та НАЕК "Енергоатом", повідомила пресслужба останньої в Telegram, інформує ZN.ua.

Енергоблок №4 ЗАЕС перевели у
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У "Енергоатомі" наголосили, що ці дії грубо порушують вимоги ліцензії на експлуатацію ядерної установки. Четвертий блок ЗАЕС поки має працювати лише в стані "холодний зупин".

Там нагадали, що після підриву військами РФ дамби Каховської ГЕС та фактичного зникнення Каховського водосховища виникли "реальні" ризики недостатності підживлення атомної станції водою для охолодження.

"Це блокує можливість роботи ЗАЕС на потужності, і російська окупаційна адміністрація станції та представники "Росатома" про це знають. А отже, це є безперечним ризиком для ядерної та радіаційної безпеки через тривалий простій обладнання енергоблока, відсутність належного регламентного технічного обслуговування й ремонту обладнання", – заявили в "Енергоатомі".

В українській компанії переконані, що дії загарбників містять ознаки кримінальних правопорушень за статтями 267 (порушення правил поводження з радіоактивними матеріалами), 274 (порушення правил ядерної або радіаційної безпеки), 14 (підготовка до злочину) та 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу нашої держави. Зважаючи на це, президент НАЕК Петро Котін звернувся до Офісу генерального прокурора.

"Окупанти продовжують вчиняти злочинні дії. Вони вкотре порушують вимоги ліцензії на експлуатацію, виданої Держатомрегулювання України (ДІЯРУ), про переведення всіх блоків станції у холодний зупин, а також вимоги МАГАТЕ. Це свідоме і навмисне порушення норм українського та міжнародного законодавства. На російських загарбників чекає невідворотнє покарання", – наголосив він.

Котін підкреслив, що росіяни порушують усі норми ядерної та радіаційної безпеки на Запорізькій АЕС, використовуючи її як військову базу та затверджуючи подібні згаданому рішення.

Крім того, посадовець звернувся до Міністерства закордонних справ із проханням закликати Міжнародне агентство з атомної енергії вжити "заходи впливу" на окупаційну адміністрацію об’єкта, щоб та перевела всі блоки в стан "холодний зупин", і поширити відповідну ноту серед держав-членів МАГАТЕ.

Раніше повідомлялося, що росгвардійці та ФСБ-шники погрозами та шантажем примушують до співпраці працівників Запорізької атомної електростанції.


Максим Царук, ZN.ua





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