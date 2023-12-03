Україна виконала майже усі вимоги для початку перемовин про вступ у ЄС — Урсула фон дер Ляйєн

Очікується, що про початок процесу повідомлять після саміту лідерів Євросоюзу у грудні.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн заявила, що Україна виконала майже усі рекомендації для початку перемовин про вступ у Євросоюз. Вона додала, що її "глибоко вражає" те, як Київ впроваджує "глибинні структурні реформи", зважаючи на "екзистенційну війну", інформує ZN.ua.

Україна виконала майже усі вимоги для початку перемовин про вступ у ЄС — Урсула фон дер Ляйєн
© Ursula von der Leyen/Twitter

"Україна виконала всі необхідні вимоги майже з усіх семи кроків, які ми просили її зробити, коли вона стала країною-кандидатом", - заявила фон дер Ляйєн під час виступу на заході, який організувало видання Politico.

У грудні у Брюсселі повинен відбутися саміт лідерів ЄС. Саме після нього, найімовірніше, відбудеться офіційне оголошення про початок перемовин по Україні, якщо таке рішення підтримають усі країни-члени.

Нагадаємо, 8 листопада Єврокомісія рекомендувала ЄС розпочати переговори про вступ України. Після цього президент Володимир Зеленський підписав указ про підготовку до них.

Президентка ЄК Урсула фон дер Ляєн наголосила, що Україна виконала 90% реформ, яких від неї вимагав Євросоюз. Вона зауважила, що роботу над процесом перемовин "можуть розпочати негайно", але для його конструктивізації Києву потрібно закінчити ще кілька реформ.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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