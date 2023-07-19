Знову операція "під чужим прапором": ГУР попередило про ймовірність нових провокацій РФ на ЗАЕС

Серед окупантів поширюють повідомлення про нібито підготовку Україною "штурму" станції.

Російські окупаційні війська найближчим часом можуть організувати чергову провокацію на території Запорізької АЕС з використанням важкого озброєння, попередило Головне управління розвідки Міністерства оборони України в Telegram, інформує ZN.ua.

Знову операція
Фото ілюстративне
© Getty Images

За даними ГУР, "департамент військової контррозвідки" Федеральна служба безпеки Росії поширюю серед загарбників інформацію про нібито плани українських Сил безпеки і оборони провести штурм Запорізької атомної електростанції. У ворожій спецслужбі кажуть, що "штурм" буде організовано наприкінці липня із залученням "штурмових груп" і "добровольчих озброєних підрозділів" нашої держави.

"Тиражування такої інформації може свідчити про підготовку окупантами операції «під чужим прапором», яка призведе до масштабної аварії на ЗАЕС. За наявною інформацією наразі готуються чергові імітаційні обстріли станції з метою подальшого звинувачення в них України", – уточнили в українській розвідці.

Раніше представник ГУР Міноборони заявив, що загроза теракту на ЗАЕС досі залишається. Раніше президент України Володимир Зеленський казав, що ризик підриву станції є реальним, навіть якщо окупаційні сили передадуть її під контроль МАГАТЕ.


Максим Царук, ZN.ua





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