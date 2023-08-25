На ТОТ окупанти стикаються з дефіцитом медперсоналу — ЦНС

Місцеві відмовляються працювати на окупантів.

Російські військові на тимчасово окупованих територіях стикаються зі значним кадровим дефіцитом. Місцеві не бажають співпрацювати з ворогом. Про це повідомляє Центр національного спротиву, інформує ZN.ua .

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"Поки російська пропаганда розповідає про “стабільність та покращення”, які несе окупація, реальність трішки інша. Так, окупанти вимушені звозити своїх гастролерів на ТОТ аби покрити дефіцит робочої сили", - зазначають у ЦНС.

За повідомленням підпілля, росіяни не можуть знайти постійних фельдшерів, це призводить до неможливості отримувати медичні послуги місцевим населенням. Також окупанти намагаються завозити на ТОТ для виконання такої роботи росіян, але в більшості випадків вони відмовляються їхати в Україну через бойові дії.

Як повідомляє ЦНС, загарбники обіцяють платити мільйон рублів за згоду переїхати на ТОТ для постійного проживання.