На ТОТ окупанти стикаються з дефіцитом медперсоналу — ЦНС
Місцеві відмовляються працювати на окупантів.
Російські військові на тимчасово окупованих територіях стикаються зі значним кадровим дефіцитом. Місцеві не бажають співпрацювати з ворогом. Про це
"Поки російська пропаганда розповідає про “стабільність та покращення”, які несе окупація, реальність трішки інша. Так, окупанти вимушені звозити своїх гастролерів на ТОТ аби покрити дефіцит робочої сили", - зазначають у ЦНС.
За повідомленням підпілля, росіяни не можуть знайти постійних фельдшерів, це призводить до неможливості отримувати медичні послуги місцевим населенням. Також окупанти намагаються завозити на ТОТ для виконання такої роботи росіян, але в більшості випадків вони відмовляються їхати в Україну через бойові дії.
Як повідомляє ЦНС, загарбники обіцяють платити мільйон рублів за згоду переїхати на ТОТ для постійного проживання.
"Проте це не допомагає вирішувати проблему, адже населення РФ не вірить в пропагандистську тезу, що “РФ тут назавжди”, - підкреслюють у ЦНС.