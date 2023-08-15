На Курській АЕС окупанти планують провокацію — ЦНС

Готують людей до евакуації.

Окупанти готують провокацій на Курській атомній електростанції. Про це повідомляє Центр національного спротиву з посиланням на місцевий підпільний рух, інформує ZN.ua.

На Курській АЕС окупанти планують провокацію — ЦНС
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За повідомленням ЦНС, у Курській області загарбники активізували підготовку до евакуації місцевого населення. Евакуація планується з зони можливого радіоактивного забруднення у випадку аварії на атомній станції.

ЦНС також повідомляють, що до них потрапив транспортний реєстр, який для евакуації створила місцева влада. Згідного з ним, евакуація торкнеться від 21 до 57 тисяч осіб. За даними Центру, це складає лише 5% населення області.

"З цього можна зробити висновок, що рятуватимуть тільки "обраних", - підкреслюють у ЦНС.


Олександра Бритоусова, ZN.ua





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