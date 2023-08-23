Одразу після виборів окупанти мають намір відправляти жителів ТОТ на фронт — Іван Федоров

Мобілізація перш за все торкнеться тих, хто отримав російські паспорти.

Міський голова Мелітополя Іван Федоров в ефірі телемарафону повідомив , що окупанти хочуть відправити мешканців захоплених територій на фронт одразу після виборів. До цього, за словами Федорова, вони готуються вже більше ніж пів року, інформує ZN.ua .

© Іван Федоров/Facebook

Загарбники вдаються до таких заходів як створення облікових столів на кожному підприємстві для перепису населення призовного віку, створення фейкових "воєнкоматів" та початку розроблення "пілотного проєкту" мобілізації на ТОТ.

Мер міста зазначає, що мобілізація окупантів перш за все охопить тих, хто отримав російські паспорти. Для того, аби не стати жертвою мобілізації загарбників, Федоров закликає звертатися на проєкт "Хочу жить".