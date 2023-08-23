Одразу після виборів окупанти мають намір відправляти жителів ТОТ на фронт — Іван Федоров

Мобілізація перш за все торкнеться тих, хто отримав російські паспорти.

Міський голова Мелітополя Іван Федоров в ефірі телемарафону повідомив, що окупанти хочуть відправити мешканців захоплених територій на фронт одразу після виборів. До цього, за словами Федорова, вони готуються вже більше ніж пів року, інформує ZN.ua.

Одразу після виборів окупанти мають намір відправляти жителів ТОТ на фронт — Іван Федоров
© Іван Федоров/Facebook

Загарбники вдаються до таких заходів як створення облікових столів на кожному підприємстві для перепису населення призовного віку, створення фейкових "воєнкоматів" та початку розроблення "пілотного проєкту" мобілізації на ТОТ.

Мер міста зазначає, що мобілізація окупантів перш за все охопить тих, хто отримав російські паспорти. Для того, аби не стати жертвою мобілізації загарбників, Федоров закликає звертатися на проєкт "Хочу жить".


Олександра Бритоусова, ZN.ua





Интересные новости
Росія щомісяця мобілізує до війська близько 20 тисяч громадян: Юсов розповів подробиціРосія щомісяця мобілізує до війська близько 20 тисяч громадян: Юсов розповів подробиці
Атака на авіабазу Сольци була здійснена з території РФ - британська розвідкаАтака на авіабазу Сольци була здійснена з території РФ - британська розвідка
«Боягузливий удар» – глава дипломатії ЄС про ракетний удар Росії по Чернігову«Боягузливий удар» – глава дипломатії ЄС про ракетний удар Росії по Чернігову
Президент Литви приїхав в Київ на святкування Дня Незалежності УкраїниПрезидент Литви приїхав в Київ на святкування Дня Незалежності України
Росіяни у досить складному становищі, тому що зазнали величезних втрат — МілліРосіяни у досить складному становищі, тому що зазнали величезних втрат — Міллі
Блок рекламы


Похожие новости
На ТОТ окупанти стикаються з дефіцитом медперсоналу — ЦНСНа ТОТ окупанти стикаються з дефіцитом медперсоналу — ЦНС
Винищувачі F-16 відправлять в Україну після навчання пілотів — СалліванВинищувачі F-16 відправлять в Україну після навчання пілотів — Салліван
Трамп погодився на заставу в розмірі $200 тисяч у кримінальній справі щодо підриву результатів виборівТрамп погодився на заставу в розмірі $200 тисяч у кримінальній справі щодо підриву результатів виборів
З'явилося відео пошкодженого московського Експоцентру після нічного "нальоту" БпЛАЗ'явилося відео пошкодженого московського Експоцентру після нічного "нальоту" БпЛА
Минулого тижня військові РФ не розпізнали "своїх" та розстріляли 32-х окупантів — ФедоровМинулого тижня військові РФ не розпізнали "своїх" та розстріляли 32-х окупантів — Федоров
На Курській АЕС окупанти планують провокацію — ЦНСНа Курській АЕС окупанти планують провокацію — ЦНС
Росіяни посилюють охорону Керченського мосту після вибухів у Криму – ВМСРосіяни посилюють охорону Керченського мосту після вибухів у Криму – ВМС
Несподіваний результат: праймеріз в Аргентині виграв "місцевий Трамп"Несподіваний результат: праймеріз в Аргентині виграв "місцевий Трамп"
Окупанти розпочали підготовчі дії для проведення осіннього призову на ТОТ — ЦНСОкупанти розпочали підготовчі дії для проведення осіннього призову на ТОТ — ЦНС
Ісландія має намір розширити свою дипломатичну присутність в УкраїніІсландія має намір розширити свою дипломатичну присутність в Україні
Последние новости
Подгружаем последние новости