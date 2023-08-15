Окупанти розпочали підготовчі дії для проведення осіннього призову на ТОТ — ЦНС

Загарбники мобілізують місцевих до своєї армії.

Окупанти на тимчасово окупованих територіях, порушуючи права людини, мобілізують місцевих жителів до служби у своїй армії. Про це повідомляє Центр національного спротиву, інформує ZN.ua .

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ЦНС нагадує, що минулого року окупанти утворили "військомати", які формували списки жителів окупованої території Луганської області з метою ведення військового обліку молодих чоловіків регіону. Тепер співробітники так званих "військоматів" розробили план, згідно з яким обходять підконтрольні підприємства та установи та звіряють наявність призовників зі списками.

"Таким чином окупаційні війська проводять підготовчі дії щодо проведення осіннього призову на "військову службу" жителів ТОТ сходу України", - зазначають у ЦНС.