«Ворожий крок»: у Вірменії розпочалися спільні навчання з армією США

Раніше в Москві обурювалися військовими навчаннями з американцями, називаючи їх «ворожим кроком»

З 11 по 20 вересня у Вірменії проходять спільні вірмено-американські військові навчання на базі навчального центру миротворчих сил «Зар», які Москва оголосила одним із «ворожих кроків» Єревана щодо Росії, свого союзника з ОДКБ, і викликала для пояснення вірменського посла. До цього Вірменія відкликала свого посланця у військовому блоці, інформує ZN.ua .

За даними Міністерства оборони Вірменії, спільні навчання Eagle Partner 2023 відбуваються у рамках підготовки до участі у міжнародних миротворчих місіях. Вони включають операції зі стабілізації відносин між конфліктуючими сторонами при виконанні миротворчих завдань, повідомляє видання NEWS.am.

Військові зі США та Вірменії мають підвищити рівень оперативної сумісності підрозділів, обмінятися передовим досвідом у галузі управління та тактичного зв'язку, а також підвищити готовність вірменських підрозділів до НАТОвських операцій.

Раніше Єреван оголосив, що вперше надасть гуманітарну допомогу Україні, а Анна Акопян, дружина прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна, здійснила офіційний візит до України.