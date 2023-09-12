«Ворожий крок»: у Вірменії розпочалися спільні навчання з армією США
Раніше в Москві обурювалися військовими навчаннями з американцями, називаючи їх «ворожим кроком»
З 11 по 20 вересня у Вірменії проходять спільні вірмено-американські військові навчання на базі навчального центру миротворчих сил «Зар», які Москва оголосила одним із «ворожих кроків» Єревана щодо Росії, свого союзника з ОДКБ, і викликала для пояснення вірменського посла. До цього Вірменія відкликала свого посланця у військовому блоці, інформує
За даними Міністерства оборони Вірменії, спільні навчання Eagle Partner 2023 відбуваються у рамках підготовки до участі у міжнародних миротворчих місіях. Вони включають операції зі стабілізації відносин між конфліктуючими сторонами при виконанні миротворчих завдань,
Військові зі США та Вірменії мають підвищити рівень оперативної сумісності підрозділів, обмінятися передовим досвідом у галузі управління та тактичного зв'язку, а також підвищити готовність вірменських підрозділів до НАТОвських операцій.
Раніше Єреван оголосив, що вперше надасть гуманітарну допомогу Україні, а Анна Акопян, дружина прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна, здійснила офіційний візит до України.