Захід розглядає Румунію як можливий майданчик для навчання українських пілотів керуванню F-16

Країни НАТО наближаються до запуску програми, за якої Україна зможе отримати винищувачі.

Коаліція західних країн розглядає Румунію, як можливе місце для навчання українських пілотів керувати винищувачами F-16. Про це повідомляє POLITICO із посиланням на три джерела, інформує ZN.ua .

© Lockheed Martin

«Румунія є одним із місць, які коаліція розглядає для проведення тренінгів», — повідомило джерело, яке, як і два інших, побажало залишитись неназваним.

За словами нинішніх і колишніх офіційних осіб Пентагону, коаліція працює над укладенням контракту на проведення навчання літаків у Румунії. Навчання, ймовірно, проведе Lockheed Martin.

Очолюють міжнародні навчання Нідерланди та Данія, однак партнери ще не вирішили питання, які країни нададуть необхідні для тренувань літаки.

Європейські чиновники не стали ані підтверджувати, ні спростовувати інформацію про навчання українських пілотів у Румунії. Представник міністерства оборони Нідерландів сказав лише, що партнери працюють над створенням навчального центру F-16 у Східній Європі.

Представник Lockheed послався на коментарі головного операційного директора компанії Френка Сент-Джона про те, що компанія готова навчати українських пілотів для польотів і обслуговування F-16 щойно західні країни погодяться надіслати їх.

«Про постачання F16 наразі не йдеться. Ми дуже наполегливо працюємо над тим, щоб якнайшвидше розпочати підготовку українських пілотів. Постачання літаків потребуватиме окремого процесу прийняття рішень», – сказав речник.

Виконуючий обов'язки міністра оборони Данії Троелс Лунд Поульсен заявляв, що сподівається представити концепцію до саміту НАТО у Вільнюсі і що навчання розпочнуться цього літа.

«Останні кілька тижнів я мав кілька нагод обговорити зі своїми колегами можливі моделі підготовки українських пілотів і допоміжного персоналу для літаків F-16. Мені дуже приємно бачити, що коаліція постійно розширюється», – сказав він у заяві, надісланій електронною поштою в середу.

Військово-повітряні сили Румунії мають парк із 17 уживаних F-16, придбаних у Португалії, і купують додаткові 32 літаки у Норвегії. Однак нещодавно Бухарест схвалив план закупівлі більш досконалого F-35.

Країна відіграє вирішальну роль у місії повітряного контролю НАТО, міжнародній оперативній групі, призначеної для постійного патрулювання європейського неба з метою швидкого реагування на порушення повітряного простору. Країни НАТО регулярно намагаються перехопити російські літаки, які рухаються у цьому районі.

Відповідаючи на запитання, чи ведуться переговори про навчання українських льотчиків у Румунії, у Міноборони країни не підтвердили і не спростували цю інформацію.

Але міністерство все-таки заявило, що країна «вітає ініціативу створити коаліцію союзників по НАТО для забезпечення підготовки пілотів для F-16».

«Ми повторюємо, що Румунія тісно співпрацює зі своїми союзниками по НАТО, партнерами з ЄС, своїми стратегічними партнерами та керівництвом України, щоб забезпечити українській нації здатність протистояти незаконній російській агресії та окупації суверенної території України», — йдеться у розповсюдженій заяві міністерства.

Разом із Данією та Нідерландами до навчальної коаліції також входять Велика Британія, США , Португалія, Норвегія та Бельгія. Перш ніж розпочати навчання на реактивних літаках, українські пілоти пройдуть базову підготовку та мовний курс під наглядом Великої Британії.

Цього тижня на Паризькому авіасалоні компанія Lockheed's заявляла, що готова модифікувати літаки, забезпечити навчання або, якщо необхідно, побудувати нові F-16 для заміщення реактивних літаків, які буде передано Україні.