Росгвардія провела навчання з придушення бунтів у РФ та Білорусі — ЦНС

Навчання проходили у два етапи.

Спецпризначенці Росгвардії провели навчання з придушення бунтів у Росії та Білорусі. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Фото ілюстративне © Федеральна служба військ національної гвардії Російської Федерації (Росгвардія)

За даними ЦНС, навчання проходили у два етапи. Перший етап – протидія масовій непокорі мобілізованих, а також членів їхніх родин під час проведення заходів повної мобілізації населення Росії.

Другий етап – захід у Білорусь для “наведення порядку” після “ракетних ударів Збройних сил України та Польщі по таборах вагнерівців”.

За задумом навчань, кількість особового складу терористичного ПВК становила 20 тисяч осіб.