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2023-07-30
Росгвардія провела навчання з придушення бунтів у РФ та Білорусі — ЦНС
Навчання проходили у два етапи.
Спецпризначенці Росгвардії провели навчання з придушення бунтів у Росії та Білорусі. Про це
Фото ілюстративне© Федеральна служба військ національної гвардії Російської Федерації (Росгвардія)
За даними ЦНС, навчання проходили у два етапи. Перший етап – протидія масовій непокорі мобілізованих, а також членів їхніх родин під час проведення заходів повної мобілізації населення Росії.
Другий етап – захід у Білорусь для “наведення порядку” після “ракетних ударів Збройних сил України та Польщі по таборах вагнерівців”.
За задумом навчань, кількість особового складу терористичного ПВК становила 20 тисяч осіб.
Анастасія Гурін, ZN.ua