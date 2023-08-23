Винищувачі F-16 відправлять в Україну після навчання пілотів — Салліван

Йдеться про літаки з Данії та Нідерландів.

Сполучені Штати будуть готові схвалити передачу винищувачів F-16 після завершення навчання українських пілотів. Про це на брифінгу заявив радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван, інформує ZN.ua.

Винищувачі F-16 відправлять в Україну після навчання пілотів — Салліван
© Офіс президента України

"На саміті G7 у Хіросімі президент Байден дав зрозуміти союзниками і всьому світу, що він підтримуватиме зусилля щодо навчань українських пілотів на F-16. Те, що ми зробили цього тижня, це формалізація через лист держсекретаря Блінкена своїми колегам в Європі, що після завершення цих навчань США будуть готові, у консультаціях із Конгресом, схвалити передачу винищувачів F-16 Україні", - сказав він.

За словами Саллівана, США роблять все можливе для підтримки України під час її контрнаступу. Літаки стануть частиною підтримки, що буде надана в довгостроковій перспективі.

"Ми не будемо прогнозувати, що станеться, тому що ця війна непередбачувана. Це все, що я можу сказати на сьогодні. Проте я впевнений, що українські бійці здатні досягти прогресу на полі бою", - додав він.


Віталій Кононученко, ZN.ua





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