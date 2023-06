Ліквідований на Запоріжжі Горячєв міг бути в.о. командувача російською армією – британська розвідка

Це перший високопоставлений російський генерал, ліквідований в Україні з початку року.

За даними управління розвідки Міністерства оборони Великої Британії, російський генерал Сєргєй Горячєв, убитий у вівторок під час українського ракетного удару в Запорізькій області, на момент смерті, можливо, виконував обов’язки командувача російською армією, інформує ZN.ua .

Аналітики зазначають , що генерал-майор Сергій Горячєв, який був начальником штабу 35-ї загальновійськової армії РФ , майже напевно загинув під час удару по командному пункту приблизно 12 червня на півдні України.

«Зважаючи на те, що призначений командувачем 35 АК генерал-лейтенант Алєксандр Санчик заповнює прогалину у вищому штабі, існує реальна можливість того, що Горячєв був виконуючим обов'язки командувача армії на момент своєї загибелі», - вважають аналітики.

Горячєв - перший російський генерал, підтверджений як загиблий в Україні з початку 2023 року. У березні 2022 року його підрозділи були присутні під час масового вбивства цивільного населення в Бучі, а в червні 2022 року підрозділ був значною мірою знищений під Ізюмом.