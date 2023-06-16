Ліквідований на Запоріжжі Горячєв міг бути в.о. командувача російською армією – британська розвідка

Це перший високопоставлений російський генерал, ліквідований в Україні з початку року.

За даними управління розвідки Міністерства оборони Великої Британії, російський генерал Сєргєй Горячєв, убитий у вівторок під час українського ракетного удару в Запорізькій області, на момент смерті, можливо, виконував обов’язки командувача російською армією, інформує ZN.ua.

Ліквідований на Запоріжжі Горячєв міг бути в.о. командувача російською армією – британська розвідка

Аналітики зазначають, що генерал-майор Сергій Горячєв, який був начальником штабу 35-ї загальновійськової армії РФ, майже напевно загинув під час удару по командному пункту приблизно 12 червня на півдні України.

«Зважаючи на те, що призначений командувачем 35 АК генерал-лейтенант Алєксандр Санчик заповнює прогалину у вищому штабі, існує реальна можливість того, що Горячєв був виконуючим обов'язки командувача армії на момент своєї загибелі», - вважають аналітики.

Горячєв - перший російський генерал, підтверджений як загиблий в Україні з початку 2023 року. У березні 2022 року його підрозділи були присутні під час масового вбивства цивільного населення в Бучі, а в червні 2022 року підрозділ був значною мірою знищений під Ізюмом.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 16 June 2023.

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— Ministry of Defence ?? (@DefenceHQ) June 16, 2023


Ірина Знась, ZN.ua





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