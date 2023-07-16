Навчання українських пілотів на F-16 може розпочатися вже за два тижні — Салліван

Він наголосив, що США не збираються затягувати процес видачі дозволу на навчання.

Підготовка українських льотчиків на американських винищувачах F-16 у країнах Євросоюзу може розпочатися вже за два тижні. Про це заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван в інтерв'ю телекомпанії CNN , інформує ZN.ua .

За його словами, Вашингтон зі свого боку не затягуватиме процес видачі дозволу на навчання, а також передачі всього необхідного для його початку.

"Так, ми це зробимо. Президент дав "зелене світло", і ми дозволимо, дозволимо, підтримаємо, допоможемо та фактично надамо необхідні інструменти для того, щоб українці почали проходити навчання на F-16, як тільки європейці будуть готові", - сказав чиновник.