Південна Корея та США провели спільні військові навчання за участю атомного підводного човна

Навчання, зокрема, спрямовані на підвищення оперативної сумісності сил Південної Кореї та США на тлі загрози з боку КНДР.

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Південна Корея та США провели спільні протичовнові навчання за участю американського атомного підводного човна у водах на південь від Корейського півострова в суботу, 29 липня, на тлі спільних зусиль з розширення готовності до військових загроз з боку Північної Кореї. Про це повідомляє Yonhap .

Навчання відбулися у водах на південь від острова Чеджудо, в них взяли участь есмінець Південної Кореї ROKS Yulgok Yi I, оснащений протиракетною системою Aegis, підводний човен ROKS Yi Sun-sin та американський підводний човен USS Annapolis повідомили у ВМС Сеула,

Навчання були зосереджені на відпрацюванні реагування на імітацію загрози з боку північнокорейського підводного човна, таких як пошук, відстеження та ідентифікація цілі.

"Ці навчання були підготовлені з метою посилення можливостей реагування ВМС Південної Кореї і США та підвищення оперативної сумісності в підготовці до боротьби з проникненням північнокорейських підводних човнів на тлі зростання загроз від ракетних провокацій Північної Кореї", - зазначили в збройних силах.

Північна Корея запустила дві балістичні ракети малої дальності у Східне море в понеділок, 24 липня, після того, як американський підводний човен прибув на військово-морську базу на Чеджудо раніше в той же день.