Військові побоюються, що їх "призначать винними" в окупації півдня — BBC

В ОП стверджують, що не президент повинен давати наказ про підрив мостів, таке рішення мають ухвалювати військові на місці.

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У Генштабі ЗСУ стверджують, що розслідування окупації півдня чинить тиск на військове командування. BBC у своєму матеріалі розповідає, що у тих колах побоюються, що їх можуть "призначити винними" по цій справі, аби задовольнити запит суспільства, інформує ZN.ua .

"Адже, за їхніми словами, в цьому питанні, окрім дослідження подій початку війни, не менш важливим є дослідження подій, які відбувалися до самого вторгнення, - пояснюють автори матеріалу. - Зокрема, як в цілому країна готувалася до війни, які рішення влада ухвалювала і не ухвалювала в цьому напрямку та що робила, щоб максимально посилити армію і підготувати її до оборони".

Так генерал-майор Андрій Соколов, який під час повномасштабного вторгнення командував управлінням військ "Південь", розповів, що для прикриття кримського напрямку у нього було лише півтори бригади, тоді як потрібно було чотири. Він вважає, що мобілізацію в країні повинні були оголосити ще до 24 лютого 2022-го, або ж будь-яким іншим способом стрімко збільшити чисельність війська.

ЗМІ також зазначає, що Україні катастрофічно не вистачало військових для прикриття усіх ділянок тоді ще потенційного фронту - від Білорусі до тимчасово анексованого Криму.

В ОП тим часом наголошують, що ніякого тиску на Генштаб та військові кола немає. Річ у тім, що суспільство просто хоче знати правду, пояснюють там.

"Ми знаємо, є така справа, там фігурують військові. Треба з’ясувати, чому мости не були підірвані, а росіяни змогли так швидко зайти і окупувати Херсонську область..., - пояснюють в ОП. - Є статут ЗСУ, військові мали діяти за цим статутом. Не президент має давати команду "Підривайте мости!", військові мали це зробити, виходячи з тієї обстановки, яка була на місці. Слідство має розібратися".