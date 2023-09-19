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2023-09-19
Ходжес назвав підхід ЗСУ до деокупації Криму "витонченим"
Спершу захисники вирішили зробити півострів непридатним для ворога, на що вказують останні події.
Колишній командувач армії США в Європі генерал-лейтенант у відставці Бен Годжес прокоментував нічний інцидент у тимчасово окупованому Севастополі.
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"Нальоти на Крим і нафтогазові платформи для знищення РЛС, потім комплексний удар безпілотників/ракет по Севастополю. Це дуже витончений підхід до того, щоб зробити Крим непридатним для росіян, -
Вікторія Хмілевська, ZN.ua