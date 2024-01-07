Операції військ України в Криму є частиною єдиного плану — ГУР

До того ж, дії наших захисників мають вплив на свідомість росіян та українців у окупації.

Спеціальні операції, які проводять українські військові на території тимчасово окупованого російськими силами Криму та в Чорному морі, є частиною ширшого задуму, розповів представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Черняк у коментарі для каналу “Ми - Україна”, інформує ZN.ua.

Операції військ України в Криму є частиною єдиного плану — ГУР
Фото ілюстративне
© EPA-EFE/STRINGER

“Вони (операції на Кримському півострові — ред.) дуже точкові, але вони не окремі. Вони входять до єдиного плану, до єдиного задуму проведення більш широких якихось операцій”, — наголосив він.

Черняк також зазначив, що дії наших бійців у Криму певним чином впливають на свідомість громадян РФ, які перебувають як на тимчасово окупованих територіях України, так і в Росії. Також є вплив на українців у окупації, яким удари з боку Сил оборони підсилюють віру в перемогу нашої держави.

Удень четверга, 4 січня, в населених пунктах Криму чули серії вибухів. Командувач Повітряних сил ЗСУ опосередковано підтвердив “прильот” української ракети у військову частину ППО біля села Уютне. Крім того, Управління стратегічних комунікацій ЗСУ спочатку підтвердило ураження командного пункту з’єднання військ Росії неподалік Севастополя, а згодом і удари по складах боєприпасів у районі селища Первомайське.


Максим Царук, ZN.ua





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