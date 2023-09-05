Українські військові по більшості ділянок подолали першу лінію оборони військ РФ — Маляр

Заступниця міністра зазначила, що на деяких ділянках фронту є місця, де окупанти мінують землю у три шари.

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр зазначила, що війська РФ побудували кілька ліній оборони в Запорізькій області, однак ЗСУ постпутово просуваються вперед, інформує ZN.ua .

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"На півдні щодня триває серйозна динаміка та велика кількість активних дій з подолання перепон, які встановлює ворог. Треба розуміти, що просунутися швидко там не можна. Це не такий рух, що всі сіли в авто і поїхали вперед. Триває дуже складна робота наших військ", - розповіла Маляр у коментарі 24 Каналу.

За її словами, війська РФ побудували три лінії оборони на півдні. На деяких ділянках є місця, де російські війська мінують землю у три шари.

"По більшості ділянок, де наші військові наступали, вже вдалося подолати першу лінію оборони. Наші військові воюють, як можуть, у таких умовах. Повірте, вони роблять це дуже потужно", - додала вона.