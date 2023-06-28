Загарбники на окупованих територіях не будуть допускати до навчання дітей, батьки яких не отримали паспорт РФ — ЦНС

Крім того, документи РФ повинні отримати й підлітки від 14 років — інакше їх навчання припиниться.

Російські загарбники на тимчасово окупованих територіях України планують не допускати до навчання дітей, батьки яких не отримали паспорт РФ. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Загарбники на окупованих територіях не будуть допускати до навчання дітей, батьки яких не отримали паспорт РФ — ЦНС
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Зокрема, на тимчасово окупованих територіях півдня загарбницькі “адміністрації” вже заявили батькам, що за відсутності в них паспортів РФ їхні діти до навчання не допускатимуться.

Крім того, російські документи повинні отримати й підлітки від 14 років — в іншому випадку їх навчання припиниться.

У ЦНС зауважують, що водночас в Росії є практика позбавлення прав за невідвідування дитиною навчальних закладів. Таким чином, фактично усі на тимчасово окупованих територіях мають отримати паспорти РФ у примусовому порядку.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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