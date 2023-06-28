Загарбники на окупованих територіях не будуть допускати до навчання дітей, батьки яких не отримали паспорт РФ — ЦНС

Крім того, документи РФ повинні отримати й підлітки від 14 років — інакше їх навчання припиниться.

Російські загарбники на тимчасово окупованих територіях України планують не допускати до навчання дітей, батьки яких не отримали паспорт РФ . Про це повідомляє Центр національного спротиву.

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Зокрема, на тимчасово окупованих територіях півдня загарбницькі “адміністрації” вже заявили батькам, що за відсутності в них паспортів РФ їхні діти до навчання не допускатимуться.

Крім того, російські документи повинні отримати й підлітки від 14 років — в іншому випадку їх навчання припиниться.