У ЗСУ розповіли, скільки окупанти за рік випустили дронів-камікадзе по Україні

Перший іранський безпілотник українські військові збили 13 вересня.

Понад дві тисячі ударних дронів-камікадзе Shahed-136/131 РФ за рік випустила по Україні, інформує СтратКом ЗСУ в Telegram.

Зазначається, що перший іранський дрон-камікадзе ЗСУ збили 13 вересня 2022 року, інформує ZN.ua .

"Це означає, що в середньому за цей рік окупанти запускали по Україні 5,5 Shahed на день. Сумарна вартість цих камікадзе склала, за різними оцінками, від 40 до 100 мільйонів доларів", - йдеться в повідомленні.