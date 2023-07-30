Окупанти завдали удару по житловому будинку в Херсонській області: є поранена

33-річну жінку госпіталізували.

Російські окупаційні війська вдень у неділю, 30 липня, завдали удару по житловому будинку в селі Новодмитрівка Херсонської області, інформує Херсонська обласна військова адміністрація в Telegram.

Окупанти завдали удару по житловому будинку в Херсонській області: є поранена
© Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін / Telegram

33-річна жінка дістала поранення обличчя, її госпіталізували у стані середньої тяжкості, інформує ZN.ua.

"До лікарні звернулася 39-річна жителька Веселого, котра 29 липня постраждала унаслідок ворожого мінометного обстрілу. У неї діагностували поранення спини та плеча", - йдеться в повідомленні.

Ворог влучив по житлових будинках.


Анна Конюченко, ZN.ua





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