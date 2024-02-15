У ЄС готові подякувати Карлсону за інтерв'ю з Путіним, але за однієї умови

Європейський Союз не планує застосовувати санкції проти Карлсона.

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Європейський Союз не планує застосовувати санкції проти американського ультраправого експерта Такера Карлсона за інтерв’ю з президентом Росії Владіміром Путіним, пише Politico. Принаймні поки що це питання не розглядається, інформує ZN.ua .

«Наразі у відповідних органах ЄС немає жодних обговорень, пов’язаних із цією конкретною особою… американською особою, яка перебуває в Москві», — заявив речник Комісії ЄС із закордонних справ Пітер Стано журналістам у Брюсселі в четвер.

Однак, за словами речника, ЄС може накласти санкції на пропагандистів, які мають «послужний список» маніпулювання інформацією з метою підриву суверенітету та територіальної цілісності України та сприяння незаконній та жорстокій агресії Путіна.

«Якщо країни-члени хочуть застосувати санкції до Карлсона (або будь-кого іншого), вони завжди можуть внести пропозицію, підкріпити її доказами, і коли всі 27 країн-членів погодяться, рішення буде прийняте», – додав Стано.

У середу в ЗМІ поширилися повідомлення з цитатами нинішніх і колишніх членів Європейського парламенту, які закликали ЄС застосувати санкції до журналіста- провокатора.

Новина про інтерв’ю Карлсона з Путіним, яке має бути оприлюднена в четвер увечері, викликала бурхливу реакцію журналістів через занепокоєння, що воно послужить для поширення пропаганди Москви про її повномасштабне вторгнення в Україну.

Колишній ведучий Fox News виступав проти підтримки України з боку США та неодноразово повторював тезу Кремля щодо війни.

Проте Стано, представник Комісії ЄС, зазначив, що важливість інтерв’ю може бути перебільшена, оскільки «всі знають послужний список Путіна».

«Єдиним сюрпризом може бути, якщо Путін почне плакати і скаже, що «я був повним невдахою, тому що я зазнав невдачі у всьому, що я заявив у лютому 2022 року, і я прошу вибачення перед українським народом». Тоді ми будемо вдячні Карлсону за проведення цього інтерв’ю», — сказав Стано.