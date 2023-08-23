Українці не готові до компромісів з РФ, особливо щодо територій - опитування

Навіть поступитись членством в НАТО готова незначна частка громадян.

Попри все більшість українців не готові до компромісів з агресором задля припинення війни. Так, на територіальні поступки заради припинення війни готові піти менше 5% українців, а поступитися майбутнім членством України в НАТО готові 18% українців. Такі дані соціологічного опитування оприлюднив Фонд «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва в рамках свого дослідження напередодні Дня Незалежності, інформує ZN.ua .

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Серед інших заявлених вимог країни-агресорки, на скорочення ЗСУ у мирний час готові погодитися не більше 13% українців, а надати російській мові офіційний статус або відмовитися від політики декомунізації на догоду Кремлю готові не більше 17–18% опитаних.

Як зазначають соціологи, дещо більшу готовність йти на поступки демонструють жителі півдня та сходу, але навіть у цих регіонах більшість опитаних вважає неприйнятними будь-які із розглянутих поступок.

Також близько половини тих, хто висловив готовність «заради миру йти на будь-які компроміси» (таких 8% загалом), насправді вважають вищезазначені поступки з боку України неприйнятними.

При цьому 42% українців, вважають, що якщо агресор посилить ракетні обстріли українських міст, що призведе до збільшення жертв серед цивільного населення, Україна все одно повинна продовжувати воювати, незважаючи ні на що. Ще 21% респондентів волів би спробувати заморозити конфлікт, але не йти на поступки Росії. Водночас ще 23% опитаних вважають, що у такому разі варто почати переговори з агресором про припинення війни.

Приблизно третина українців не вірять, що їхні партнери суттєво знизять підтримку України, якщо протягом найближчих 3-4 місяців вона не досягне суттєвих успіхів на полі бою в ході контрнаступу. З цим, водночас, не погоджуються близько 46% опитаних.

Опитування проведене Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова за підтримки програми MATRA з 9 по 15 серпня 2023 року. Методом face-to-face опитано 2019 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%. Водночас, додаткові систематичні відхилення вибірки можуть бути зумовлені наслідками російської агресії, зокрема, вимушеною евакуацією мільйонів громадян.