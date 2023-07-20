Зараз створені всі умови, щоб повернути Бахмут – Сирсбкий

Командувач зазначив, що це важливо як із стратегічної точки зору, так і з моральної.

Для Збройних сил України на разі створені всі умови для повернення Бахмута, при цьому з меншими у десятки разів втратами, аніж поніс ворог під час його захоплення, заявив в інтерв’ю ВВС Україна командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський, інформує ZN.ua .

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«Розташування російських військ на даний час нагадує такий лук, який сконцентрований в Бахмуті. І вони перебувають у такому напівоточенні. Ну, цим просто не можна не скористатися. … На цей час ми перейшли до активних наступальних дій з метою покращення тактичного положення і охоплення Бахмута з флангів. І таким чином створення умов для взяття його в оточення», - сказав генерал.

Він нагадав, що місто є важливим стратегічним пунктом, адже в ньому зосереджені основні напрямки і дороги, як от шлях із Дебальцевого, дорога з Сіверська, з Горлівки, дорога з Костянтинівки і дорога зі Слов'янська.

«Використовуючи розвинуту мережу доріг російські війська можуть наступати в щонайменше в трьох таких операційних напрямках. Крім того, взагалі місцевість навколо Бахмута - це зосередження різного роду панівних висот, які дозволяють контролювати велику частину місцевості навколо, на підступах до Бахмуту. Це підвищує його роль як плацдарму для подальших наступальних дій», - пояснив він намагання ЗСУ втримати місто впродовж тривалого часу.

При цьому Сирський вважає, що захоплення Бахмута ПВК «Вагнера» було фатальним для російського угрупування, оскільки саме там вони втратили боєздатність.

«Для нас це дуже важливо, тому що наші військовослужбовці відчувають, скажімо так, жагу перемоги. Вони розуміють, що вони рухаються вперед, попри те, що вони рухаються постійно з боями. Але ж ми це робимо не абияк, а дуже продумана кожна операція. Кожен день таких наступальних дій детально планується, тому ми маємо значно менші втрати в особовому складі. І досягаємо успіху в основному за рахунок застосування маневру, ударами у фланг, обходом, охопленням і виходом в тил», - розповів генерал.