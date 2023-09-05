Нідерланди готові прийняти понад 100 тисяч українців
Влада готує додаткові місця для розміщення біженців.
У Європі очікують на новий потік біженців з України в осінньо-зимовий період. Так, у Нідерландах до 1 лютого планують створити додатково 97 тисяч приймальних місць. Про це повідомив держсекретар Ерік ван дер Бург у листі мерам регіонів безпеки, інформує
Як повідомляє видання
Приплив біженців з України продовжиться, йдеться у листі держсекретаря. І «не схоже, що ситуація зміниться найближчим часом». Очікується, що до кінця цього року прибуде понад 104,4 тисячі українських біженців.
У Нідерландах українські біженці отримують допомогу у розмірі 260 євро на людину.