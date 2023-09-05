Нідерланди готові прийняти понад 100 тисяч українців

Влада готує додаткові місця для розміщення біженців.

У Європі очікують на новий потік біженців з України в осінньо-зимовий період. Так, у Нідерландах до 1 лютого планують створити додатково 97 тисяч приймальних місць. Про це повідомив держсекретар Ерік ван дер Бург у листі мерам регіонів безпеки, інформує ZN.ua.

Нідерланди готові прийняти понад 100 тисяч українців
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Як повідомляє видання De Telegraaf, минулого тижня на засіданні Ради безпеки мери пообіцяли створити 90 тисяч приймальних місць. На даний момент їх понад 81 000. Але потім голова Ради Безпеки Воутер Колфф припустив, що потрібно більше місць.

Приплив біженців з України продовжиться, йдеться у листі держсекретаря. І «не схоже, що ситуація зміниться найближчим часом». Очікується, що до кінця цього року прибуде понад 104,4 тисячі українських біженців.

У Нідерландах українські біженці отримують допомогу у розмірі 260 євро на людину.


Оксана Лебедина, ZN.ua





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