У Німеччині не бачать передумов для переговорів із Путіним

У минулому спроби переговорів нічого не дали.

Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок вважає, що в найближчому майбутньому немає передумов для переговорів з президентом РФ Владіміром Путіним. Про це вона заявила в інтерв'ю з виданнями Bild та Welt, інформує ZN.ua.

У Німеччині не бачать передумов для переговорів із Путіним
© МЗС України

«Я хотіла б, щоб ми могли вести переговори. Але зараз йдеться не про те, чого ви хочете, а про те, щоб дивитися в обличчя фактам», – сказала вона.

Дипломат зазначила, що перед початком війни в Україні було зроблено спроби шляхом переговорів запобігти подальшій ескалації.

"Відповіддю на це було введення 100 тис. військових в Україну", - пояснила Бербок.

При цьому вона додала, що ситуація може змінитись, якщо російська армія залишить територію України.


Оксана Лебедина, ZN.ua





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