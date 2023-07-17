У Німеччині не бачать передумов для переговорів із Путіним

У минулому спроби переговорів нічого не дали.

Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок вважає, що в найближчому майбутньому немає передумов для переговорів з президентом РФ Владіміром Путіним. Про це вона заявила в інтерв'ю з виданнями Bild та Welt , інформує ZN.ua .

© МЗС України

«Я хотіла б, щоб ми могли вести переговори. Але зараз йдеться не про те, чого ви хочете, а про те, щоб дивитися в обличчя фактам», – сказала вона.

Дипломат зазначила, що перед початком війни в Україні було зроблено спроби шляхом переговорів запобігти подальшій ескалації.

"Відповіддю на це було введення 100 тис. військових в Україну", - пояснила Бербок.

При цьому вона додала, що ситуація може змінитись, якщо російська армія залишить територію України.