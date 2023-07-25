Влада прагне цьогоріч вийти на початок переговорів щодо членства в ЄС – Зеленський

Зеленський провів кілька нарад та засідання Ставки.

Президент Володимир Зеленський провів 24 липня кілька нарад та засідання Ставки, інформує ZN.ua .

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Зокрема, одна із нарад стосувалась інтеграції України до Євросюзу. За словами Зеленського, влада цьогоріч планує вийти на початок переговорів щодо членства.

"Україна до цього повністю готова – ми виконуємо те, що необхідно з нашого боку. І робимо все можливе, щоб і готовність Євросоюзу була також повною. Саме цьогоріч", - відзначив президент.

За результатами засідання Ставки він нагадав про головне завдання Сил оборони - максимальне знищення окупантів, їхньої техніки, запасів, складів, штабів. Також на засіданні розбирали питання щодо захисту від російського ракетного та дронового терору.

"Захист наших людей, наших міст, наших портів, чорноморського «зернового коридору». Готуємо міцні відповіді російським терористам на їхні напади", - додав президент.