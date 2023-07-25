Влада прагне цьогоріч вийти на початок переговорів щодо членства в ЄС – Зеленський

Зеленський провів кілька нарад та засідання Ставки.

Президент Володимир Зеленський провів 24 липня кілька нарад та засідання Ставки, інформує ZN.ua.

Влада прагне цьогоріч вийти на початок переговорів щодо членства в ЄС – Зеленський
© https://www.president.gov.ua/

Зокрема, одна із нарад стосувалась інтеграції України до Євросюзу. За словами Зеленського, влада цьогоріч планує вийти на початок переговорів щодо членства.

"Україна до цього повністю готова – ми виконуємо те, що необхідно з нашого боку. І робимо все можливе, щоб і готовність Євросоюзу була також повною. Саме цьогоріч", - відзначив президент.

За результатами засідання Ставки він нагадав про головне завдання Сил оборони - максимальне знищення окупантів, їхньої техніки, запасів, складів, штабів. Також на засіданні розбирали питання щодо захисту від російського ракетного та дронового терору.

"Захист наших людей, наших міст, наших портів, чорноморського «зернового коридору». Готуємо міцні відповіді російським терористам на їхні напади", - додав президент.


Оксана Лебедина, ZN.ua





Интересные новости
Російські диверсанти пробували прорватись через північний кордонРосійські диверсанти пробували прорватись через північний кордон
Зеленський запропонував Туреччині та ООН продовжити зернову угоду без РосіїЗеленський запропонував Туреччині та ООН продовжити зернову угоду без Росії
Експорт зброї з Болгарії зріс на 200% після початку російсько-української війниЕкспорт зброї з Болгарії зріс на 200% після початку російсько-української війни
США орендують військові бази у Папуа-Новій Гвінеї — ЗМІСША орендують військові бази у Папуа-Новій Гвінеї — ЗМІ
Комітет Ради вилучив із законопроєкту про англійську мову норми щодо ТБ і кіно - В’ятровичКомітет Ради вилучив із законопроєкту про англійську мову норми щодо ТБ і кіно - В’ятрович
Блок рекламы


Похожие новости
Рішення щодо заявки Швеції до НАТО ухвалить парламент Туреччини – ЕрдоганРішення щодо заявки Швеції до НАТО ухвалить парламент Туреччини – Ердоган
Україна готує нові пакети підтримки від партнерів – ЗеленськийУкраїна готує нові пакети підтримки від партнерів – Зеленський
Росія терором наближає тільки свій демонтаж з історії – ЗеленськийРосія терором наближає тільки свій демонтаж з історії – Зеленський
Рада Україна-НАТО щодо розблокування "зернового коридору" збереться найближчим часом – ЗеленськийРада Україна-НАТО щодо розблокування "зернового коридору" збереться найближчим часом – Зеленський
Віцепрем’єр-міністерка Канади поділилася своїм найбільшим страхом щодо війни РФ проти УкраїниВіцепрем’єр-міністерка Канади поділилася своїм найбільшим страхом щодо війни РФ проти України
Зеленський: Кримський міст – наша ціль, яка має бути нейтралізованаЗеленський: Кримський міст – наша ціль, яка має бути нейтралізована
Зеленський хоче створити у Криму аналог Кремнієвої долини – ФедоровЗеленський хоче створити у Криму аналог Кремнієвої долини – Федоров
МЗС: Фінляндія рішуче налаштована щодо надання допомоги Україні на всіх рівнях, включно зі збільшенням військової підтримкиМЗС: Фінляндія рішуче налаштована щодо надання допомоги Україні на всіх рівнях, включно зі збільшенням військової підтримки
Верещук: У разі теракту на ЗАЕС, влада готова провести евакуаціюВерещук: У разі теракту на ЗАЕС, влада готова провести евакуацію
ЄС ще на пів року продовжив санкції щодо РосіїЄС ще на пів року продовжив санкції щодо Росії
Последние новости
Подгружаем последние новости