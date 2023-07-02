Українських військових в Німеччині навчають протистояти ядерним, біологічним та хімічним загрозам

Застосовується спеціальне обладнання.

Німеччина навчає українських військових захисту від ядерних, біологічних та хімічних загроз. Про це повідомляє Bild з посиланням на представника німецьких збройних сил, інформує ZN.ua.

Українських військових в Німеччині навчають протистояти ядерним, біологічним та хімічним загрозам
© unsplash/aniitonishvili

Повідомляється, що Бундесвер вже передав Україні спеціальне обладнання, яке необхідне для очищення від радіоактивних, хімічних та біологічних речовин. За даними німецького видання, протягом трьох тижнів українських військових навчатимуть роботі із системою дезактивації.

Як повідомив представник німецьких збройних сил, навчання відбуваються у казармах і на полігонах у Німеччині. Ймовірно, йдеться про регіон Альгау.

Нагадаємо, 25 червня Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило, що російське керівництво розробило та затвердило план підриву на Запорізькій атомній електростанції.

Начальник ГУР МО генерал-майор Кирило Буданов розповів, що біля 4 із 6 енергоблоків ЗАЕС російські окупаційні війська розмістили техніку з вибухівкою. За його словами, ядерні реактори без охолодження можуть розплавитись за період від 10 годин до 14 днів.


Віталій Кононученко, ZN.ua





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