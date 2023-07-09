Ердоган заявив, що зустрінеться наступного місяця з Путіним

Ердоган визнав, що війна Росії в Україні торкнулася і Туреччини.

Президент Туреччини Тайіп Ердоган після візиту президента Володимира Зеленського заявив, що Туреччина зіткнулася з новим викликом, в особі війни в Україні, проте не дозволила втягнути себе в конфлікт. Про це заявив Ердоган, виступаючи у суботу в провінції Байбурт, передає "Анадолу", інформує ZN.ua.

Ердоган заявив, що зустрінеться наступного місяця з Путіним
© Офіс президента

«У період пандемії наші підприємства простоювали місяцями. Виробництво у багатьох районах різко знизилося. Ситуація в розвинених країнах була ще гіршою. У результаті ми змогли подолати кризу коронавірусу, але зіткнулися з новим викликом – війною між нашими сусідами у Чорноморському регіоні», - сказав президент.

Ердоган нагадав, що напередодні провів у Стамбулі переговори з українським колегою Володимиром Зеленським, а на серпень заплановано зустріч із російським президентом Владіміром Путіним.

«Війна в Україні триває вже півтора роки. Ми прагнемо мінімізувати її негативний вплив на нашу країну. Однак факт у тому, що будь-які процеси поблизу Туреччини впливають на турецьку економіку», - наголосив Ердоган.

Як повідомлялося, Туреччина передала Україні військовополонених командирів "Азовсталі".

"Сьогодні, у 500-й день війни, ми повернули додому, в Україну п'ятьох наших героїв, Героїв України, командирів захисту Маріуполя та «Азовсталі». Вони воювали заради України, героїчно воювали. Вони пройшли через російський полон, потім понад 300 днів вони були в Туреччині, їм час бути вдома", — підкреслив президент Володимир Зеленський.


Оксана Лебедина, ZN.ua





Интересные новости
З Чехії Зеленський поїде до СловаччиниЗ Чехії Зеленський поїде до Словаччини
Росіяни все частіше застосовують хімічну зброю під Бахмутом – ДмитрашківськийРосіяни все частіше застосовують хімічну зброю під Бахмутом – Дмитрашківський
Угорщина підтримає вступ Швеції до НАТО, як тільки Туреччина зробить відповідний крок — глава МЗСУгорщина підтримає вступ Швеції до НАТО, як тільки Туреччина зробить відповідний крок — глава МЗС
Росія та Китай посилюють шпигунство за Німеччиною — контррозвідкаРосія та Китай посилюють шпигунство за Німеччиною — контррозвідка
«Торговець смертю» Віктор Бут став у Росії кандидатом у депутати«Торговець смертю» Віктор Бут став у Росії кандидатом у депутати
Блок рекламы


Похожие новости
Ердоган та Байден домовилися про зустріч на саміті НАТОЕрдоган та Байден домовилися про зустріч на саміті НАТО
«Бавовна» в Ростовській області: Губернатор заявив про збиту ракету та пошкодження«Бавовна» в Ростовській області: Губернатор заявив про збиту ракету та пошкодження
Президент Кенії заявив, що Світовий банк та МВФ є "заручниками" багатих країнПрезидент Кенії заявив, що Світовий банк та МВФ є "заручниками" багатих країн
На фоні знищення Каховської ГЕС Ердоган переконував Зеленського перейти до переговорів з РФНа фоні знищення Каховської ГЕС Ердоган переконував Зеленського перейти до переговорів з РФ
Ердоган оголосив склад нового уряду: які зміни можуть чекати на країнуЕрдоган оголосив склад нового уряду: які зміни можуть чекати на країну
Посилення підтримки України: Зеленський заявив про готовність особисто приїхати до президентів Латинської АмерикиПосилення підтримки України: Зеленський заявив про готовність особисто приїхати до президентів Латинської Америки
Лукашенко шкодує, що разом із Путіним не добив Україну в 2014Лукашенко шкодує, що разом із Путіним не добив Україну в 2014
Венеційська комісія наступного тижня надасть оцінку трьом українським законамВенеційська комісія наступного тижня надасть оцінку трьом українським законам
Мєдвєдєв заявив, що будь-яка посадова особа Британії може розглядатися як легітимна цільМєдвєдєв заявив, що будь-яка посадова особа Британії може розглядатися як легітимна ціль
Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив про можливість підписання мирної угоди з ВірменієюПрезидент Азербайджану Ільхам Алієв заявив про можливість підписання мирної угоди з Вірменією
Последние новости
Подгружаем последние новости