Ердоган заявив, що зустрінеться наступного місяця з Путіним

Ердоган визнав, що війна Росії в Україні торкнулася і Туреччини.

Президент Туреччини Тайіп Ердоган після візиту президента Володимира Зеленського заявив, що Туреччина зіткнулася з новим викликом, в особі війни в Україні, проте не дозволила втягнути себе в конфлікт. Про це заявив Ердоган, виступаючи у суботу в провінції Байбурт, передає " Анадолу ", інформує ZN.ua .

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«У період пандемії наші підприємства простоювали місяцями. Виробництво у багатьох районах різко знизилося. Ситуація в розвинених країнах була ще гіршою. У результаті ми змогли подолати кризу коронавірусу, але зіткнулися з новим викликом – війною між нашими сусідами у Чорноморському регіоні», - сказав президент.

Ердоган нагадав, що напередодні провів у Стамбулі переговори з українським колегою Володимиром Зеленським, а на серпень заплановано зустріч із російським президентом Владіміром Путіним.

«Війна в Україні триває вже півтора роки. Ми прагнемо мінімізувати її негативний вплив на нашу країну. Однак факт у тому, що будь-які процеси поблизу Туреччини впливають на турецьку економіку», - наголосив Ердоган.

Як повідомлялося, Туреччина передала Україні військовополонених командирів "Азовсталі".

"Сьогодні, у 500-й день війни, ми повернули додому, в Україну п'ятьох наших героїв, Героїв України, командирів захисту Маріуполя та «Азовсталі». Вони воювали заради України, героїчно воювали. Вони пройшли через російський полон, потім понад 300 днів вони були в Туреччині, їм час бути вдома", — підкреслив президент Володимир Зеленський.