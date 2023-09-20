У Литві ухвалили резолюцію щодо вступу України в НАТО наступного року

Згідно з документом, наша держава має отримати членство у межах наступного саміту Альянсу.

У Сеймі Литви проголосували за резолюцію, яка закликає прийняти Україну до НАТО наступного року у межах саміту Північноатлантичного альянсу, який відбудеться у Вашингтоні. Про це повідомляє LRT, інформує ZN.ua .

© Delfi.lt

Всього за документ проголосували 122 члени Сейму з 141.

"Україна є постачальником безпеки, тому її членство в НАТО зміцнить Альянс, буде набагато ефективнішим і коштуватиме менше, ніж нинішня підтримка України для самооборони. За повної підтримки України практичними засобами, включаючи політичну підтримку НАТО, було б правильно запросити Україну приєднатися до НАТО", – йдеться у документі.

Очільник комітету Сейму із закордонних справ Жигімантас Павільйоніс зазначив, що документ готували не лише литовські депутати, а й ті люди, які підписали Акт про незалежність Литви.

"Ми сподіваємося, що те, чого не вдалося зробити у Вільнюсі, вдасться досягти у Вашингтоні за десять місяців", – сказав він.

Парламентар також додав, що якщо не закріпити членство України в НАТО, то є загроза "поганого миру" з Росією. Це позначиться і на безпеці Литви.