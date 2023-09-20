У Литві ухвалили резолюцію щодо вступу України в НАТО наступного року

Згідно з документом, наша держава має отримати членство у межах наступного саміту Альянсу.

У Сеймі Литви проголосували за резолюцію, яка закликає прийняти Україну до НАТО наступного року у межах саміту Північноатлантичного альянсу, який відбудеться у Вашингтоні. Про це повідомляє LRT, інформує ZN.ua.

У Литві ухвалили резолюцію щодо вступу України в НАТО наступного року
© Delfi.lt

Всього за документ проголосували 122 члени Сейму з 141.

"Україна є постачальником безпеки, тому її членство в НАТО зміцнить Альянс, буде набагато ефективнішим і коштуватиме менше, ніж нинішня підтримка України для самооборони. За повної підтримки України практичними засобами, включаючи політичну підтримку НАТО, було б правильно запросити Україну приєднатися до НАТО", – йдеться у документі.

Очільник комітету Сейму із закордонних справ Жигімантас Павільйоніс зазначив, що документ готували не лише литовські депутати, а й ті люди, які підписали Акт про незалежність Литви.

"Ми сподіваємося, що те, чого не вдалося зробити у Вільнюсі, вдасться досягти у Вашингтоні за десять місяців", – сказав він.

Парламентар також додав, що якщо не закріпити членство України в НАТО, то є загроза "поганого миру" з Росією. Це позначиться і на безпеці Литви.


Михайло Яровенко, ZN.ua





Интересные новости
Загроза з Білорусі: Наєв оцінив ризики під час нових військових навчань у республіціЗагроза з Білорусі: Наєв оцінив ризики під час нових військових навчань у республіці
Екоактивістку Тунберг знову чекає суд після блокування шведського нафтового портуЕкоактивістку Тунберг знову чекає суд після блокування шведського нафтового порту
Ходжес назвав підхід ЗСУ до деокупації Криму "витонченим"Ходжес назвав підхід ЗСУ до деокупації Криму "витонченим"
Бербок прокоментувала ситуацію в Нагірному Карабасі: "Обіцянка Баку утриматися від воєнних дій була порушена"Бербок прокоментувала ситуацію в Нагірному Карабасі: "Обіцянка Баку утриматися від воєнних дій була порушена"
Лондон: Втрата кораблів — не єдина проблема РФ. Сухі доки у Севастополі також не працюютьЛондон: Втрата кораблів — не єдина проблема РФ. Сухі доки у Севастополі також не працюють
Блок рекламы


Похожие новости
Уночі сталася перша за останні пів року атака на енергосистему України — "Укренерго"Уночі сталася перша за останні пів року атака на енергосистему України — "Укренерго"
Ми хочемо і будемо підтримувати Україну попри суперечки щодо зерна – віцепрем’єр Польщі КачинськийМи хочемо і будемо підтримувати Україну попри суперечки щодо зерна – віцепрем’єр Польщі Качинський
В уряді Польщі заговорили про можливе зменшення підтримки УкраїниВ уряді Польщі заговорили про можливе зменшення підтримки України
Фон дер Ляєн: Євросоюз продовжить тимчасовий захист українців у Європі до 2025 рокуФон дер Ляєн: Євросоюз продовжить тимчасовий захист українців у Європі до 2025 року
Мінветеранів: Плануємо розпочати будівництво Національного військового меморіалу наприкінці листопада цього рокуМінветеранів: Плануємо розпочати будівництво Національного військового меморіалу наприкінці листопада цього року
МЗС: Молдова не визнає російські псевдовибори на тимчасово окупованих територіях УкраїниМЗС: Молдова не визнає російські псевдовибори на тимчасово окупованих територіях України
Світ має бути готовий до тривалої боротьби України – НуландСвіт має бути готовий до тривалої боротьби України – Нуланд
Представлений Індією проєкт декларації G20 щодо України не влаштовує ЄС — СNNПредставлений Індією проєкт декларації G20 щодо України не влаштовує ЄС — СNN
У Європарламенті оприлюднили рекомендації щодо контролю використання 50 млрд євро на відновлення УкраїниУ Європарламенті оприлюднили рекомендації щодо контролю використання 50 млрд євро на відновлення України
Кулеба заявив, що в України є фотодокази падіння російських БпЛА в Румунії. Бухарест заперечує інцидентКулеба заявив, що в України є фотодокази падіння російських БпЛА в Румунії. Бухарест заперечує інцидент
Последние новости
Подгружаем последние новости