Польські фермери блокуватимуть кордон до наступного року

Страйкарі заявляють, що рух блокуватимуть щонайменше до початку січня.

Польські фермери, які сьогодні, 23 листопада, приєдналися до страйку перевізників, протестуватимуть на прикордонному переході «Медика» до 3 січня 2024 року повідомляє TVP World. Вони, серед іншого, вимагають субсидій на кукурудзу та нижчого податку на сільськогосподарську продукцію, інформує ZN.ua .

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Фермери з ініціативи «Ошукане село» стверджують, що акція погоджена з владою.

Мітингарі заявляють, що пропускатимуть легкові автомобілі, автобуси та вантажівки з гуманітарною допомогою та військовою технікою. Також обіцяють щогодини пропускати по дві вантажівки.

Хоча раніше повідомлялось, що страйк триватиме три дні, організатори акції повідомили, що до 26 листопада протест триватиме з 9:00 до 20:00, а вже з наступного понеділка — з 27 листопада і до 3 січня 2024 року, страйк буде цілодобовим.

Фермери вимагають дотацій на закупівлю кукурудзи, збереження сільськогосподарського податку на рівні 2023 року та продовження позик ліквідності. Протестувальники передали свої вимоги заступниці підкарпатського воєводи Йоланті Савицькій. Вимоги також доведено до прем'єр-міністра Матеуша Моравецького.

6 листопада, близько 14:00 за українським часом, польські перевізники почали блокувати рух вантажівок у пунктах пропуску «Краківець-Корчова», «Ягодин-Дорогуськ» та «Рава-Руська-Гребенне». Представники транспортних компаній вимагають повернути дозволи на комерційні перевезення для України.

Протестувальники заявляли, що не блокуватимуть рух автобусів, легкових авто, а також вантажівок, які перевозять гуманітарну допомогу Україні, або тварин чи швидкопсувні вантажі, однак обіцянки не дотримались.

Голова «Укртрансбезпеки» Євген Зборовський повідомляв, що вимови страйкарів — створити окрему чергу для машин під номерами ЄС та обмежити кількість дозволів на вантажні перевезення до 180 тисяч із кожної сторони — як було до повномасштабної війни.

Станом на 22 листопада збитки України через блокаду вже становили 400 млн євро.

Вранці 23 листопада польські страйкарі розпочали блокаду четвертого пункту пропуску — «Медика», який межує з українським ПП «Шегині». Рух вантажного транспорту ускладнений.

У Міністерстві інфраструктури України мають надію, що новий уряд Польщі допоможе розблокувати кордон.