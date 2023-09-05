Ердоган: На горизонті немає обнадійливої перспективи миру в Україні

"На жаль, війна, яка триває вже 1,5 року, ще триває".

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, який напередодні зустрічався з російським колегою Владіміром Путіним, заявив, що наразі не бачить перспектив для миру в Україні. Про це повідомляє CNN Turk, інформує ZN.ua.

Ердоган: На горизонті немає обнадійливої перспективи миру в Україні
© Getty Images

Ердоган зазначив, що позиція Туреччини щодо війни, яка триває в Україні, є чіткою.

"З першого дня ми завжди захищали мир, діалог і дипломатію. Ми наполегливо працювали, щоб не допустити подальшого кровопролиття. Замість того, щоб посилювати проблему та підливати масла у вогонь, ми намагалися забезпечити, щоб обидві сторони зустрілися на спільній основі. На жаль, війна, яка триває вже 1,5 року, ще триває. На горизонті також немає обнадійливої ??перспективи миру", – наголосив президент Турції.

Він також нагадав, що Туреччина готова зробити свій внесок у мирні переговори.

"Ми продовжимо свою роль посередника у таких питаннях, як обмін полоненими та Запорізька АЕС", – додав турецький лідер.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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