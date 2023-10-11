Ердоган: Туреччина не прийме жодної альтернативи, крім повного членства в ЄС

За його словами, країна щиро прагне покращення відносин із Євросоюзом і підтверджує прагнення щодо вступу.

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган на спільній пресконференції з канцлером Австрії Карлом Нехаммером заявив, що на даному етапі держава не розглядає альтернатив вступу до ЄС. Повідомляє Укрінформ, інформує ZN.ua .

© Getty Images

“У межах переговорів з паном канцлером ми обмінялися думками щодо відносин між Туреччиною та Європейським Союзом. Європейська інтеграція буде завершена лише з повним членством Туреччини в Союзі. На цьому етапі я особливо підкреслив, що ми не приймемо жодної альтернативи, крім повного членства”, – зазначив турецький лідер.

Турецький лідер зауважив, що Анкара щиро прагне покращення відносин із Євросоюзом і підтверджує прагнення щодо вступу.

“Однак ми не можемо побачити такого ж підходу з боку Європейського Союзу”, – додав він.