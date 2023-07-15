Туреччина може прискорити ратифікацію заявки Швеції на вступ до НАТО — Bloomberg

Комітет із закордонних справ парламенту Туреччини працюватиме під час літніх канікул.

Парламент Туреччини дозволив своєму комітету із закордонних справ працювати під час більш ніж двомісячних літніх канікул, що розпочалися в суботу, 15 липня. Це дозволить країні прискорити процес ратифікації заявки Швеції на вступ до НАТО, пише Bloomberg , інформує ZN.ua .

Рішення парламенту фактично розчистило шлях до розгляду заявки Швеції без зволікань, якщо уряд звернеться з відповідним проханням. Парламент країни, перед тим, як піти на канікули до 1 жовтня, проголосував за те, щоб комітет із закордонних справ перебував «у режимі очікування».

Туреччина, єдиний член НАТО разом з Угорщиною, який ще не схвалив заявку Швеції, погодилася підтримати ратифікацію.

Вступ Швеції закріпить контроль НАТО над Балтійським морем і дасть Альянсу перевагу в Арктичному регіоні - обох стратегічних воротах для Росії, навіть в той час, коли Москва загрузла у вторгненні в Україну.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, виступаючи наприкінці саміту НАТО у Вільнюсі, заявив, що його уряд подасть відповідний законопроект після того, як Стокгольм поділиться новим планом придушення курдських груп, а також ймовірних прихильників невдалої спроби перевороту проти уряду Ердогана 15 липня 2016 року.

У суботу, 15 липня, в річницю спроби перевороту, Ердоган відвідає церемонію в парламенті, щоб згадати сотні загиблих, а також атаки на будівлю парламенту і кілька інших урядових установ.

Швеція і Фінляндія відмовилися від позаблоковості після вторгнення Росії в Україну минулого року, прагнучи більшої безпеки шляхом вступу до НАТО. Фінляндія стала членом НАТО у квітні, але для Швеції цей процес повільніший. Туреччина, зокрема, звинувачувала Швецію в наданні притулку політичним активістам, яких вона вважає терористами.

Ердоган відмовився від заперечень проти заявки Швеції, але повідомив, що вступ країни до Альянсу турецький парламент розглядатиме не раніше осені цього року.