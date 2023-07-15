Туреччина може прискорити ратифікацію заявки Швеції на вступ до НАТО — Bloomberg

Комітет із закордонних справ парламенту Туреччини працюватиме під час літніх канікул.

Парламент Туреччини дозволив своєму комітету із закордонних справ працювати під час більш ніж двомісячних літніх канікул, що розпочалися в суботу, 15 липня. Це дозволить країні прискорити процес ратифікації заявки Швеції на вступ до НАТО, пише Bloomberg, інформує ZN.ua.

Туреччина може прискорити ратифікацію заявки Швеції на вступ до НАТО — Bloomberg

Рішення парламенту фактично розчистило шлях до розгляду заявки Швеції без зволікань, якщо уряд звернеться з відповідним проханням. Парламент країни, перед тим, як піти на канікули до 1 жовтня, проголосував за те, щоб комітет із закордонних справ перебував «у режимі очікування».

Туреччина, єдиний член НАТО разом з Угорщиною, який ще не схвалив заявку Швеції, погодилася підтримати ратифікацію.

Вступ Швеції закріпить контроль НАТО над Балтійським морем і дасть Альянсу перевагу в Арктичному регіоні - обох стратегічних воротах для Росії, навіть в той час, коли Москва загрузла у вторгненні в Україну.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, виступаючи наприкінці саміту НАТО у Вільнюсі, заявив, що його уряд подасть відповідний законопроект після того, як Стокгольм поділиться новим планом придушення курдських груп, а також ймовірних прихильників невдалої спроби перевороту проти уряду Ердогана 15 липня 2016 року.

У суботу, 15 липня, в річницю спроби перевороту, Ердоган відвідає церемонію в парламенті, щоб згадати сотні загиблих, а також атаки на будівлю парламенту і кілька інших урядових установ.

Швеція і Фінляндія відмовилися від позаблоковості після вторгнення Росії в Україну минулого року, прагнучи більшої безпеки шляхом вступу до НАТО. Фінляндія стала членом НАТО у квітні, але для Швеції цей процес повільніший. Туреччина, зокрема, звинувачувала Швецію в наданні притулку політичним активістам, яких вона вважає терористами.

Ердоган відмовився від заперечень проти заявки Швеції, але повідомив, що вступ країни до Альянсу турецький парламент розглядатиме не раніше осені цього року.


Анастасія Гурін, ZN.ua





Интересные новости
США не приймали участі у поверненні командирів оборони «Азовсталі» додомуСША не приймали участі у поверненні командирів оборони «Азовсталі» додому
Ердоган та Байден домовилися про зустріч на саміті НАТОЕрдоган та Байден домовилися про зустріч на саміті НАТО
Одна річ говорити: а давайте всіх саджати довічно, інша виносити такий вирок – МасловОдна річ говорити: а давайте всіх саджати довічно, інша виносити такий вирок – Маслов
Молдова дякує українським військовим за мир на своїх теренах – СандуМолдова дякує українським військовим за мир на своїх теренах – Санду
Президент Чехії Павел поділився враженнями щодо першого дня саміту НАТОПрезидент Чехії Павел поділився враженнями щодо першого дня саміту НАТО
Блок рекламы


Похожие новости
Блінкен: Довгострокові зобов'язання НАТО щодо України — найкращий спосіб переконати Путіна, що він не переможеБлінкен: Довгострокові зобов'язання НАТО щодо України — найкращий спосіб переконати Путіна, що він не переможе
Запрошення України до НАТО багато в чому прив'язане до завершення війни — президент ЛитвиЗапрошення України до НАТО багато в чому прив'язане до завершення війни — президент Литви
Бен Воллес може залишити посаду міністра оборони БританіїБен Воллес може залишити посаду міністра оборони Британії
Борис Джонсон порівняв цьогорічний саміт НАТО у Вільнюсі з самітом Альянсу у Бухаресті 2008 рокуБорис Джонсон порівняв цьогорічний саміт НАТО у Вільнюсі з самітом Альянсу у Бухаресті 2008 року
У Сполучених Штатах вистачить ресурсів для підтримки України та захисту НАТО – ПентагонУ Сполучених Штатах вистачить ресурсів для підтримки України та захисту НАТО – Пентагон
«Я – ваш інструмент»: Тихановська та Байден на саміті НАТО«Я – ваш інструмент»: Тихановська та Байден на саміті НАТО
Байден про вступ Фінляндії до НАТО "Мені знадобилося лише близько трьох секунд, щоб сказати так"Байден про вступ Фінляндії до НАТО "Мені знадобилося лише близько трьох секунд, щоб сказати так"
Війною проти України Путін "наблизив НАТО до свого порогу" — глава ПентагонуВійною проти України Путін "наблизив НАТО до свого порогу" — глава Пентагону
Немає сумнівів у тому, що Україна приєднається до НАТО після війни — глава ПентагонуНемає сумнівів у тому, що Україна приєднається до НАТО після війни — глава Пентагону
Президент Чехії Павел поділився враженнями щодо першого дня саміту НАТОПрезидент Чехії Павел поділився враженнями щодо першого дня саміту НАТО
Последние новости
Подгружаем последние новости