ГУР: Росіяни мобілізують щомісяця понад 20 тисяч осіб

Зокрема, російське командування широко практикує "примусове підписання контракту" із колишніми військовослужбовцями.

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов заявив, що у межах мобілізації ворог призиває до війська понад 20 тисяч осіб. Про це він розповів в інтерв’ю "Еспресо", інформує ZN.ua .

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"Понад 20 тисяч на місяць продовжують залучатись в різний спосіб. Це рекрутинг і серед ув'язнених, і серед боржників, якихось неблагонадійних категорій населення. Про добровольців там мова не йде. Мобілізація строковиків планово триває. Рекрутинг, в тому числі із мотивацією фінансової виплати або, якщо людина не підписує контракт, то якісь санкції обіцяють", – зазначив Юсов.

За його словами, зокрема, російське командування широко практикує "примусове підписання контракту" із колишніми військовослужбовцями.

"Коли начебто викликають на звірку у військкомат, кладуть контракт і в принципі назад людина не виходить, бо інакше йому погрожують вже якимось кримінальним переслідуванням або іншими проблемами в житті. І от так частина опиняється на фронті", – зауважив представник розвідувального відомства.

"Говорити про мотивацію цих людей, з точки зору ідеології, з точки зору "любові" до їхньої батьківщини не доводиться, особливо, коли мова йде про депресивні регіони", – додав він.

Раніше в Міністерстві оборони Великої Британії заявляли, що з початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія зазнала 150 000-190 000 втрат загиблими і важкопораненими, а загальна цифра, включаючи легко поранених становить близько 240 000-290 000 осіб.