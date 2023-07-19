Законодавці ЄС розбили надії Туреччини на відновлення переговорів про вступ до блоку

У Європарламенті вважають, що Туреччині необхідно зробити дуже багато кроків, щоб повернути переговори про вступ.

Процес вступу Туреччини до ЄС не може відновитися за нинішніх обставин, але слід вивчити нові шляхи співпраці, вважають представники Європарламенту напередодні зустрічі міністрів закордонних справ ЄС, інформує ZN.ua .

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Європейський парламент відкинув наміри президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана обміняти схвалення заявки Швеції на вступ до НАТО на членство Туреччини в Європейському Союзі.

У оприлюдненому в Європарламенті новому звіті підкреслюється, що ці два процеси не пов’язані. Євродепутати закликали ЄС розпочати процес обговорення для пошуку «альтернативної та реалістичної структури» на заміну процесу вступу Туреччини до ЄС .

У доповіді Європаламент закликав Туреччину ратифікувати членство Швеції в НАТО у Великих національних зборах Туреччини якомога швидше зазначивши, що затримка лише зіграє на руку Росії.

Члени Європарламенту визнали заходи, вжиті турецькою владою для запобігання реекспорту до Росії товарів, які підпадають під санкції ЄС, однак закликали Анкару піти і припинити «бути центром для організацій та осіб, які бажають обійти такі санкції».

У прес-релізі Комітету ЄП у закордонних справах підкреслюється, що процес вступу до НАТО однієї країни не може бути пов’язаний з процесом вступу до ЄС іншої. Там також заявили, що спроба Анкари приєднатися до блоку «не може відновитися за нинішніх обставин».

«Нещодавно ми побачили відновлення інтересу турецького уряду щодо повернення до процесу вступу до ЄС. Це станеться не в результаті геополітичного торгу, а коли турецька влада продемонструє реальний інтерес у припиненні безперервного відступу від основних свобод і верховенства права. Якщо турецький уряд щирий у цьому, він повинен продемонструвати це конкретними словами реформ і дій», – заявив доповідач ЄП по Туреччині Начо Санчес Амор.

У доповіді Туреччину названо «країною, яка має стратегічне значення в політичному, економічному та зовнішньополітичному планах, ключовим партнером для забезпечення стабільності в ширшому регіоні та життєво важливим союзником, у тому числі в рамках НАТО», і підтверджено зобов’язання ЄС досягати налагодження найкращих стосунків зі своїм найдавнішим кандидатом.

У звіті ЄП також стверджується, що хоча вони закликають Туреччину та ЄС вийти з нинішнього глухого кута у відносинах, заявка Туреччини на членство не може просунутися далі, якщо Туреччина не зробить серйозних кроків для дотримання законів, принципів і зобов’язань ЄС, зокрема щодо поваги до демократичних цінностей, верховенства права і прав людини.

У ньому також висловлюється занепокоєння щодо «недостатньої незалежності судової системи» та «серйозних обмежень основних свобод», посилаючись на постійні напади на фундаментальні права членів опозиції, адвокатів, журналістів, науковців та активістів громадянського суспільства, курдських політиків, журналістів, юристів та художників, а також постійні напади та переслідування ЛГБТК+ людей.