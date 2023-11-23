Латвійський парламент рекомендував розпочати переговори про вступ України до ЄС

Сейм Латвії на засіданні 23 листопада ухвалив заяву про підтримку початку переговорів про вступ України та Молдови до Європейського Союзу, повідомила пресслужба парламенту країни, інформує ZN.ua.

У заяві латвійські депутати закликають інші країни-члени ЄС підтримати рекомендації Єврокомісії та схвалити початок переговорів про вступ України та Молдови до кінця цього року.

Парламентарії також закликають Єврокомісію та Раду Євросоюзу невідкладно підготувати та затвердити рамки для переговорів з країнами-кандидатками.

У свою чергу, Україні та Молдові пропонують продовжити впровадження необхідних реформ, які сприятимуть їх відповідності загальним цінностям Європейського Союзу, тіснішій інтеграції в Європейський Союз, а також сприятимуть більшій стабільності, безпеці та процвітання в регіоні.

Також зазначається, що Латвія готова надати необхідну підтримку Україні та Молдові у здійсненні реформ на шляху до повноправного членства в Європейському Союзі.

«Латвія несе особливу відповідальність нагадувати своїм партнерам у Європейському Союзі, наскільки важливо посилити підтримку тих суспільств, які виступають за свободу, демократію, верховенство права та права людини. Незважаючи на повномасштабне вторгнення Росії в Україну та триваючі операції гібридної війни в Молдові, ці країни виконали величезну роботу, щоб ще більше наблизитися до Європейського Союзу як у цінностях, так і в управлінні. Заява Сейму значно посилить це повідомлення іншим державам-членам», – заявив голова Комісії з європейських справ Сейму Едмундс Чепуритіс.


Ірина Знась, ZN.ua





Интересные новости
Франція успішно випробувала міжконтинентальну балістичну ракетуФранція успішно випробувала міжконтинентальну балістичну ракету
Через смерть водія Україна звернулася з офіційною нотою до Польщі - посолЧерез смерть водія Україна звернулася з офіційною нотою до Польщі - посол
Страйк на кордоні з Польщею: в Мінінфраструктури розповіли, хто та коли може вирішити проблемуСтрайк на кордоні з Польщею: в Мінінфраструктури розповіли, хто та коли може вирішити проблему
Латвійський парламент рекомендував розпочати переговори про вступ України до ЄСЛатвійський парламент рекомендував розпочати переговори про вступ України до ЄС
Орбан та Ле Пен привітали лідера ультраправої партії, яка перемагає на виборах у НідерландахОрбан та Ле Пен привітали лідера ультраправої партії, яка перемагає на виборах у Нідерландах
Блок рекламы


Похожие новости
Парламент прийняв за основу законопроєкт про статус англійської мови в УкраїніПарламент прийняв за основу законопроєкт про статус англійської мови в Україні
Росія тримає дітей вивезених з України у 43 “таборах перевиховання”Росія тримає дітей вивезених з України у 43 “таборах перевиховання”
Спікер Сейму Литви: Ми маємо підтримувати максимальне посилення спроможностей України, щоб забезпечити поразку Росії на полі боюСпікер Сейму Литви: Ми маємо підтримувати максимальне посилення спроможностей України, щоб забезпечити поразку Росії на полі бою
Питання довгострокової підтримки України є для Німеччини одним із центральних – ШольцПитання довгострокової підтримки України є для Німеччини одним із центральних – Шольц
Мирні переговори щодо війни в Україні відбудуться на Мальті. Без РосіїМирні переговори щодо війни в Україні відбудуться на Мальті. Без Росії
Пентагон: У США є варіанти продовження підтримки УкраїниПентагон: У США є варіанти продовження підтримки України
Уночі сталася перша за останні пів року атака на енергосистему України — "Укренерго"Уночі сталася перша за останні пів року атака на енергосистему України — "Укренерго"
В уряді Польщі заговорили про можливе зменшення підтримки УкраїниВ уряді Польщі заговорили про можливе зменшення підтримки України
У Литві ухвалили резолюцію щодо вступу України в НАТО наступного рокуУ Литві ухвалили резолюцію щодо вступу України в НАТО наступного року
Мінветеранів: Плануємо розпочати будівництво Національного військового меморіалу наприкінці листопада цього рокуМінветеранів: Плануємо розпочати будівництво Національного військового меморіалу наприкінці листопада цього року
Последние новости
Подгружаем последние новости