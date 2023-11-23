Латвійський парламент рекомендував розпочати переговори про вступ України до ЄС

Сейм Латвії на засіданні 23 листопада ухвалив заяву про підтримку початку переговорів про вступ України та Молдови до Європейського Союзу, повідомила пресслужба парламенту країни, інформує ZN.ua .

У заяві латвійські депутати закликають інші країни-члени ЄС підтримати рекомендації Єврокомісії та схвалити початок переговорів про вступ України та Молдови до кінця цього року.

Парламентарії також закликають Єврокомісію та Раду Євросоюзу невідкладно підготувати та затвердити рамки для переговорів з країнами-кандидатками.

У свою чергу, Україні та Молдові пропонують продовжити впровадження необхідних реформ, які сприятимуть їх відповідності загальним цінностям Європейського Союзу, тіснішій інтеграції в Європейський Союз, а також сприятимуть більшій стабільності, безпеці та процвітання в регіоні.

Також зазначається, що Латвія готова надати необхідну підтримку Україні та Молдові у здійсненні реформ на шляху до повноправного членства в Європейському Союзі.

«Латвія несе особливу відповідальність нагадувати своїм партнерам у Європейському Союзі, наскільки важливо посилити підтримку тих суспільств, які виступають за свободу, демократію, верховенство права та права людини. Незважаючи на повномасштабне вторгнення Росії в Україну та триваючі операції гібридної війни в Молдові, ці країни виконали величезну роботу, щоб ще більше наблизитися до Європейського Союзу як у цінностях, так і в управлінні. Заява Сейму значно посилить це повідомлення іншим державам-членам», – заявив голова Комісії з європейських справ Сейму Едмундс Чепуритіс.