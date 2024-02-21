Німецькі законодавці "викручують руки Шольцу" щодо надання ракет Taurus Україні — Financial Times

Коаліція Шольца опирається закликам відправити Taurus Україні, побоюючись потенційного ескалаційного ефекту.

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Цього тижня депутати правлячої коаліції Німеччини мають намір проголосувати за пропозицію, яка може нарешті підштовхнути канцлера Олафа Шольца до надання Україні високоточних крилатих ракет великої дальності Taurus. Проєкт резолюції, підготовлений трьома групами урядової парламентської більшості, з яким ознайомилося видання Financial Times, вимагає "надання Києву додатково необхідних систем озброєнь великої дальності", які могли б завдати удару "далеко в тилу російського агресора", інформує ZN.ua .

"Успішне ухвалення цієї пропозиції, хоча і не є обов'язковим, може призвести до символічної ізоляції Шольца. Оскільки основна опозиційна партія Християнсько-демократичний союз (ХДС) підтримала цю пропозицію, опір канцлера доставці ракет до Києва буде розглядатися як такий, що підтримується лише депутатами крайніх лівих і крайніх правих партій", — зазначає видання.

Дебати про постачання цих ракет Україні, що мають радіус дії 500 км, точаться в Берліні вже кілька місяців. Хоча коаліція Шольца різко збільшила поставки зброї в Україну і зараз є другим за величиною постачальником після США , вона вперто опирається закликам відправити Taurus, побоюючись потенційного ескалаційного ефекту.

Ці ракети мають більшу дальність, ніж британські крилаті ракети Storm Shadow і французькі Scalp, поставлені Україні минулого року. Вони здатні досягти Москви й оминути більшість російських систем протиповітряної оборони.

Україна заявила, що їй терміново потрібна далекобійне озброєння, щоб спробувати підірвати військову логістику Росії й виграти вкрай необхідний час. Норберт Реттген, старший член парламенту від ХДС, закликав Шольца визнати, що ракети Taurus мають бути доставлені до України.