«Перш ніж говорити про відновлення України, треба уникнути її руйнувань» - Боррель про Patriot

За його словами, дешевше купити Patriot, ніж постійно відновлювати інфраструктуру.

«Перш ніж говорити про відновлення України, треба уникнути її руйнувань» - Боррель про Patriot
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Високий представник ЄС Жозеп Боррель вважає, що відносно захисту енергооб’єктів України від російських агресії більш доцільно купити ППО Patriot. Без відповідного захисту доведеться постійно щось відновлювати, зокрема ТЕС. Про це повідомляє LeMonde, інформує ZN.ua.

На питання про те, чи може Франція зробити більше для України, він відповів: "Моя роль полягає не в тому, щоб вказувати пальцем на ту чи іншу країну, а в тому, щоб виробити спільну позицію. Для мене важлива загальна цифра, але я прекрасно розумію, що ця сума складається з дуже різних понять".

За його словами, потрібно зосередитися на уникненні руйнувань, тобто захисті.

"Через рік може бути вже занадто пізно. Перш ніж говорити про відновлення України, ми повинні уникнути її руйнування. Дешевше купити системи Patriot, ніж відновлювати електростанцію, на яку націлилися росіяни", - додав він.


Олена Середа, ZN.ua





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